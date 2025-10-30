เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานสัมภาษณ์ถึง พระพันปีหลวง ทรงเผยโฉมคอลเลกชันใหม่ออทั่ม/วินเทอร์ แรงบันดาลพระทัยจากกีฬาขี่ม้า
วันที่ 30 ต.ค.68 ในงาน SIRIVANNAVARI Autumn-Winter 2025/26 Bangkok Fashion Show ณ Furst Henry Arena ถนนพหลโยธิน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ แบรนด์ SIRIVANNAVARI ทรงเผยคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว 2025/26
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานสัมภาษณ์ว่า เป็นช่วงที่เหนื่อย เหนื่อยทั้งครอบครัว หนักหนาทั้งครอบครัว พระองค์เปรียบเสมือนผู้ใหญ่ของทรงเลี้ยงเรามานานตั้งแต่ไหนแต่ไร พูดกับตัวเองว่า งานนี้คืองานที่เรารัก และเป็นอาชีพ เป็นอาชีพที่เราบอกตัวเองว่า Move on และเราจะเศร้าอย่างนี้ไม่ได้ เพราะตอนแรกก็ฟูมฟายใช้ได้เหมือนกัน
และสมเด็จพ่อกับสมเด็จป้าบอกว่า ท่านสบายแล้ว ท่านโอเคแล้ว สำหรับเราอยากให้ทุกคนมองพระองค์ว่าคือ The Best Iconic ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก เราอยากให้คนมองอย่างนั้น ทรงชอบของสวยๆ งามๆ เราก็เลยคิดว่าเราต้องทำงาน ทุกอย่างไม่ควรที่จะหยุดนิ่ง ก็คือ Back on work ทำทุกอย่างให้เหมือนเดิม วันนี้ทุกคนจะได้เห็นรูปสมเด็จย่าที่ทุกคนไม่เคยเห็น ทรงเป็นดีไซเนอร์คนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ แบรนด์ SIRIVANNAVARI ทรงนำแรงบันดาลพระทัยจากความโก้หรู ความภูมิฐานในกีฬาขี่ม้า มาเป็นแนวทางการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยและทันสมัย ตอบรับกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ ทุกแง่มุมอันเกี่ยวกับกีฬาม้าอันฉับไวและงามสง่า ถูกนำมาหลอมรวมกับธรรมเนียมการตัดเย็บสุดประณีต และมรดกทางการสร้างสรรค์ของแบรนด์ เพื่อแสดงออกถึงบุคลิกความกล้า และสง่างามในความเป็นผู้หญิง
“สำหรับเรา กีฬาขี่ม้าหรือบังคับม้า คือโจทย์แห่งการท้าทาย ความเร็ว และความเฉียบขาดในการตัดสินใจ ขณะเดียวกัน แต่ละท่วงท่าของการบังคับม้า ล้วนเต็มไปด้วยความภูมิฐาน งามสง่า นำมาซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบได้อย่างไม่มีวันหมด ตั้งแต่เสื้อผ้า ไปจนถึงเครื่องหนัง เครื่องประดับ และอัญมณี”
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ดำรัสถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อศิลปะในกีฬาขี่ม้า “ไม่เพียงความสง่างามของม้า ความเท่ อันมีเอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกายนักขี่ม้า อุปกรณ์บังคับ และเครื่องประดับม้า อย่างตะขอปากม้า เกือกม้า อานม้า ชุดบังเหียน หรือกระทั่งโกลน ทุกอย่างถูกรังสรรค์ และถ่ายทอดมาสู่คอลเลกชัน Autumn-Winter 2025-26 ด้วยความพิถีพิถัน ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อยกย่องคุณค่า งานฝีมือ และเสน่ห์แห่งความร่วมสมัย”
คอลเลกชัน Autumn-Winter 2025/26 Collection อาศัยแรงบันดาลใจจากท่วงท่าสง่างามของนักขี่ม้า ความแข็งแกร่งของตัวอาชา และเครื่องแต่งกายตามธรรมเนียมนิยมของกีฬาท้าความเร็ว ถูกตีความใหม่ กลายเป็นชิ้นเด่นของฤดูกาล ตั้งแต่แจ็กเก็ตไอริส (IRIS Jacket) นิยามใหม่จากชิ้นคลาสสิคของนักขี่ม้า คอร์เซ็ตของฤดูกาล ที่แฝงกลิ่นอายแบบกอธิค โรแมนติคซิสม์ (Gothic Romanticism) โดดเด่นด้วยโครงชุดดุจเสื้อเกราะ ไปจนถึงเสื้อเคปที่พลิ้วไหว, เสื้อโค้ทที่มีโครงชัดเจน เพิ่มความดรามาติคด้วยปกคอที่กว้าง และปกคอตั้งสำหรับผู้หญิง
บ่งบอกถึงความอ่อนโยนและความหาญกล้าที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ผ่านเนื้อผ้าคุณภาพสูง อาทิ ผ้าวูล, ผ้าไหม และผ้าฝ้ายหลากเฉด ในโทนขรึม ประณีต แบบเดียวกับเครื่องแบบกีฬาขี่ม้า อย่างขาวหม่นหรือ “ออฟ-ไวท์” (Off White) สีเทา, ม่วงอมน้ำตาลจนถึงดำ, แดงเข้มเบอร์กันดีถึงน้ำตาล ตลอดจนเฉดสีต่างโทนอย่างน้ำเงินกรมท่า และเขียวขี้ม้าหรือกากี
ในขณะที่เสื้อผ้าสำหรับผู้หญิง สะท้อนถึงแรงบันดาลใจจากเครื่องแบบชุดแต่งกายของนักกีฬาขี่ม้าอย่างชัดเจน ทั้งเสื้อโค้ต เสื้อคลุมหรือเสื้อนอก และผ้าคลุมไหล่ ลายพิมพ์ ลายปัก รวมถึงงานเย็บตะเข็บบนนวมเดินลายบนวัสดุหนัง และงานปั๊มลาย ต่างร่วมกันเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับม้า และเครื่องม้าได้อย่างงดงาม แจ็กเก็ตไอริส (IRIS Jacket) อันถือเป็นไอคอนชิ้นสำคัญประจำแบรนด์ ได้รับการรังสรรค์ สอดแทรกกลิ่นอายจากโลกกีฬาขี่ม้าได้อย่างน่าสนใจ สำหรับสวมใส่ร่วมกับกางเกงขายาวดัดแปลงแพ็ทเทิร์นจากทรงกางเกงขี่ม้าทั้งกางเกงสะโพกพอง (Jodhpurs) และกางเกงรัดรูปประกบรัดเข่า
ตลอดจนชุดหนังดันทรง และสายรั้งขอบกางเกงหรือสายเอี๊ยม ซึ่งถูกนำมาพลิกแพลงเป็นสายคาดรัดตัวตามตำแหน่งต่างๆ อย่างมีสไตล์ เติมมิติร่วมสมัย ให้แก่รูปทรงคลาสสิกเช่นเดียวกับเสื้อเชิ้ตคอปกสูง และรายละเอียดอันทันสมัยเพื่อให้แต่ละชุดเต็มไปด้วยความงามสง่า เหมาะแก่การสวมใส่จริงในชีวิตประจำวัน บ่งบอกถึงวิถีชีวิตคนเมืองยุคใหม่ได้อย่างเฉียบคม เหนืออื่นใด บุคลิกกล้าแกร่งแฝงเสน่ห์เย้ายวนแบบหญิงแกร่ง ถูกถักทอสู่เดรสยาวผ้าพลิ้วทิ้งตัว ชุดราตรีปักลายอาชา บ่งบอกถึงอำนาจ แถมท้ายที่ลูกเล่นผ้าทอลายสก็อต และผ้าพิมพ์ลายตาหมากรุก ร่วมกับศิลปะงานปักต่างเทคนิค รวมถึงงานปั๊มนูนลายม้าทับลงบนฝีตะเข็บกรุนวม เช่นเดียวกับสัญลักษณ์ต่างๆ ของแบรนด์
ต้นแบบชุดกีฬานักขี่ม้าชาย ถูกรังสรรค์มาสู่เสื้อผ้าบุรุษเพื่อมอบความกลมกลืน อาศัยความสมดุลของศิลปะตัดเย็บสูทคลาสสิก กับงานออกแบบร่วมสมัย ให้ความคล่องตัว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อนอกตัวยาว เสื้อ trench สูทกระดุมสองแถว สูทตัวเดี่ยว ไปจนถึงเสื้อกั๊กตัวยาว และเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวซึ่งถูกดัดแปลงรูปลักษณ์มาจากกางเกงขี่ม้าทั้งสองแบบ ทั้งกางเกงสะโพกพอง และกางเกงรัดรูป เช่นเดียวกับที่ปรากฏในคอลเลกชันเสื้อผ้าสำเร็จรูปสตรี ส่วนชิ้นคลาสสิค อย่างเสื้อเชิ้ตผ้าไหมผสมคอตตอน มีความพิเศษด้วยลายพิมพ์ภาพเขียนฝีพระหัตถ์รูปม้าขององค์ดีไซเนอร์ที่ต่อยอดมาสู่การสร้างสรรค์คอลเลกชันนี้
แรงบันดาลใจจากความรักในกีฬาขี่ม้า ส่งผ่านต่อกระเป๋าดีไซน์ใหม่ 3 สไตล์ ด้วยลูกเล่นดัดแปลงจากกระเป๋าอุปกรณ์ม้าแบบต่างๆ สู่เครื่องหนังร่วมสมัย ได้แก่ Henry Drawstring กระเป๋าเชือกรูด ทรงเข้ารูป Martingale Sac กระเป๋าทรง saddle ซึ่งเป็นรูปทรงที่ต่อเนื่องจากหลายฤดูกาลที่ผ่านมา และ Dream Bucket กระเป๋าสะพายทรงถัง ล้วนเป็นไอเท็ม ‘Must-Have’ จากความลุ่มลึกในงานออกแบบงามสง่า เต็มไปด้วยความกล้าและท้าทายทางแนวคิดสร้างสรรค์ ด้วยวัสดุสุดหรูหราจากหนังกลับ ไปจนถึงหนังลูกวัว งาน Made in Italy สุดประณีต
และเพื่อเป็นบทเติมเต็มให้กับทุกลุกส์การแต่งกาย รองเท้าทั้ง 3 ดีไซน์ใหม่ บู๊ทยาวขี่ม้า รองเท้าส้นสูงเปลือยข้อ โดดเด่นด้วยส้นทรงพีรามิด (pyramid cone heels) บ่งบอกถึงความหรูหรา เช่นเดียวกับบรรดาเครื่องประดับอันมีเอกลักษณ์ ด้วยรูปทรงเรขาคณิตจากอุปกรณ์บังคับม้าและเครื่องม้า จากตะขอปากม้าไปจนถึงเกือกม้า โกลนบังคับม้า แม้กระทั่งโซ่สายบังเหียน ที่เพิ่มความโดดเด่น โฉบเฉี่ยวให้แก่เสื้อผ้าแต่ละลุกส์ได้อย่างละเมียดละไม
จากแพชชั่นและศิลปะในการใช้ชีวิตมาสู่แรงบันดาลใจในงานออกแบบแฟชั่นด้วยความคิดอันลุ่มลึก เสื้อผ้าจึงหาได้เป็นเครื่องแต่งกาย หากกลายเป็นผลงานยกย่องความหมายของกีฬาขี่ม้าตามแนวทางสร้างสรรค์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI อันแสดงออกถึงความกล้าอย่างภูมิฐานแห่งจิตวิญญาณเสรี