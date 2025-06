OR ร่วมกับ RCL พัฒนาการใช้น้ำมัน BIOFUEL สำหรับเรือขนส่งสินค้าเป็นครั้งแรก มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมการเดินเรือ

นายไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยี่โซลูชัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า โออาร์ และบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในหัวข้อ “Bio VLSFO Supply Agreement” เพื่อร่วมกันพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับเรือขนส่งสินค้าเป็นครั้งแรกทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมการเดินเรือ

ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากแผนธุรกิจของ OR ในการจำหน่ายน้ำมันทางเลือก (Alternative fuel) สำหรับเรือเดินสมุทร ที่เรียกว่า “BIO VERY LOW SULPHUR FUEL OIL” หรือ “BIOFUEL” ซึ่งเป็นการผสมระหว่างน้ำมันเตากำมะถันต่ำ (VLSFO) กับน้ำมันที่ผลิตจากน้ำมันพืชใช้แล้วผ่านกระบวนการกลั่น (UCOME – Used Cooking Oil Methyl Ester)

โดย RCL ในฐานะสายการเดินเรือชั้นนำของไทยที่มีความสัมพันธ์อันดีกับ OR มาอย่างยาวนาน ได้ตกลงเป็นพันธมิตรรายแรกในการใช้น้ำมัน BIOFUEL กับเรือขนส่งสินค้าของบริษัท โดย OR มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือกับ RCL ในครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญของวงการพลังงานและการขนส่งทางทะเลของไทย โดยน้ำมัน BIOFUEL ที่ OR พัฒนาขึ้นนี้ไม่เพียงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ยังเป็นการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จากการนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาแปรรูปเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วย

RCL ได้เน้นย้ำถึงความยึดมั่นของบริษัทที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้เชื้อเพลิงทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง BIOFUEL จะช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก ลดมลพิษทางอากาศและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกในอุตสาหกรรมการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเล

นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของ RCL ซึ่งมุ่งมั่น ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (Decarbonization) เพื่อสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนในระยะยาว

อีกทั้งยังเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง RCL และ OR ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจร่วมกันมาหลายปีบนพื้นฐานของความไว้วางใจและเป้าหมายร่วมกัน ดังนั้นการลงนามครั้งนี้ไม่ใช่เพียงข้อตกลงทางธุรกิจ แต่เป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือที่มีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทั้งองค์กร และภาคอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล รวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรวม

นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้พลังงานสะอาดในภาคการขนส่งทางทะเลของไทย และสอดคล้องกับเป้าหมายของ OR (OR 2030 GOALS) ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ด้านรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงนโยบาย BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) ของรัฐบาลไทย

การผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ BIOFUEL ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการเดินเรือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดโลกที่มีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน