แฟนญี่ปุ่นเศร้า ขบวนการ 5 สี ซูเปอร์เซนไต หยุดผลิต หลังทำมานานตลอด 50 ปี เหตุขาดทุน แต่อาจมีลุ้นกลับมาทำใหม่ในอนาคต เหมือนหลาย ๆ เรื่อง!

ถือเป็นข่าวที่ทำเอาคนญี่ปุ่นใจหาย เมื่อ ขบวนการ 5 สี ซูเปอร์เซนไต กำลังจะหยุดการผลิตภาคใหม่ออกมาอย่างไม่มีกำหนด หลังจากเรื่อง “ขบวนการนัมเบอร์วัน โกจูเจอร์” จบลง ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปีที่จะไม่มีซูเปอร์เซนไตภาคใหม่ออกมา หลังจากที่สร้างติดต่อกันไม่มีหยุด

แหล่งข่าวเผยว่า การที่แฟรนไชส์ ​​ซูเปอร์เซนไต ซึ่งดำเนินมายาวนานต้องยุติลงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรายได้จากงานที่เกี่ยวข้อง สินค้าของเล่น และการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้แฟรนไชส์ที่ทำคู่กันอย่าง คาเมนไรเดอร์ ก็เคยหยุดสร้างไป ตอนที่ Kamen Rider Black RX ฉายจบในปี 1989 ได้หยุดไป 11 ปี ก่อนที่ Kamen Rider Kuuga จะกลับมาในปี 2000 และประสบความสำเร็จอีกครั้ง จนมีการสร้างภาคใหม่ออกมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน หรืออุลตร้าแมน ก็เคยหยุดสร้างไป 16 ปี

