ซินแสดัง วิเคราะห์ดวง กัน จอมพลัง-ไอซ์ รักชนก ชี้มวยถูกคู่ ปะทะกันจนไฟแล่บ แนะ ไปเที่ยวทะเล ข้ามน้ำใหญ่ๆ พร้อมกับ พักจิต และหลีกเลี่ยงการปะทะโดยใช้อารมณ์
วันที่ 31 ต.ค.2568 เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก ระหว่างกัน จอมพลัง และ สส.ไอซ์ รักชนก ล่าสุดซินแส ซินแสชื่อดังอย่าง อ.มาศ เคหาสน์ธรรม หรือ อ.มาศ ซินแสฮวงจุ้ยระดับโลก ได้ออกมาวิเคราะฆ์ดวงของทั้งคู่ชนิดที่เรียกว่าเป็นมวยถูกคู่
โดย อ.มาศ ซินแสฮวงจุ้ยระดับโลก โพสต์ข้อความระบุว่า “กัน จอมพลัง” ทำไมโดนซัดอ่วม…
เพราะไฟแรง “ชนกับคนแรง” อาจารย์มาศ เคหาสน์ธรรม ซินแสฮวงจุ้ย เปิดดวงจีนของ “กัน จอมพลัง” จะเห็นว่าเขาเกิด ดิถีทองหยาง (庚) — ธาตุทองแข็งแรงมาก ทองซ้อนทอง ทั้งหลักดิถีและหลักปี คะแนนความแข็งแรงของดิถี = 5.00 เต็ม 5
ธาตุให้คุณ: ไม้ น้ำ ดิน ธาตุให้โทษ: ทอง ไฟ คนธาตุทองแบบนี้ — พลังภายในแรงเหมือน “เหล็กกล้า” เด็ดขาด กล้าชน ไม่ยอมใครง่ายๆ ปี 2568 ไม้หยิน” เจียไช้ เรื่องเงิน ผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยว มะเส็ง” ไฟหยาง ฉิกสัวะ ดาวนักรบเข้าครอบงำ แปลว่า “ไฟแห่งอำนาจและการต่อสู้” ลุกโชน พลังไฟมาปะทะทองในดวงเต็มๆ เกิดการ “เผาเหล็ก” = ความร้อนแรง กลายเป็นคดี ปะทะ แรงกระแทกหนัก
เดือนตุลาคม–พฤศจิกายน 2568 ราศีบน ไฟหยาง” = ฉิกสัวะ ราศีล่าง “ จอ” = เพียงอิ่ง เดือนนี้คือ “ไฟซ้อนไฟ” ดินยังส่งเสริมไฟอีก พลังไฟมากเกิน สมดุลพัง ทองในดวงถูกเผา จึงเห็นภาพ “ถูกตรวจสอบ โดนแรงชน” แบบไม่พัก
แต่ความน่าสนใจคือ. คู่กรณีอย่าง สส.ไอซ์ รักชนก ก็เป็น “คนธาตุทองหยาง (庚)” เช่นกัน‼️
ทั้งคู่ “แข็งแรงเหมือนเหล็กกล้า” เลยกลายเป็น “ดาบปะทะดาบ กระบี่ปะทะกระบี่” ⚔️
พอทองแรงทั้งคู่ ต่างฝ่ายต่างไม่ยอม ก็เลยกลายเป็น “มวยถูกคู่” — ปะทะกันจนไฟแล่บ 🔥
คำแนะนำเชิงวิชาการ ลด “ไฟ” ด้วยการอยู่ใกล้น้ำ ไปเที่ยวทะเล ข้ามน้ำใหญ่ๆ พร้อมกับ พักจิต และหลีกเลี่ยงการปะทะโดยใช้อารมณ์
cr. อ.มาศ ซินแสฮวงจุ้ยระดับโลก