เชียงใหม่ ขนดอกไม้กลับมาแล้ว แก้งานใหม่เป็นขาวล้วน พร้อมตีเส้นขาวดำ ประดับเกาะกลาง อีกครั้งหนึ่ง
เชียงใหม่ – กรณีที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังมีการนำสีดำมาพ่นทับไฟประดับรูปดอกไม้และผีเสื้อหลากสี บริเวณเกาะกลางถนนเชิงสะพานนวรัฐ เยื้องพุทธสถาน ท่าแพ
อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่ได้มารื้อถอนดอกไม้ดังกล่าวออกไป โดยทางเทศบาลระบุว่า เตรียมนำไปแก้ไขปรับรูปแบบให้เหมาะสม แล้วจะนำกลับมาติดตั้งใหม่ให้ทันก่อนพิธีเปิดงานยี่เป็ง
ล่าสุดแฟนเพจเฟซบุ๊ก เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า 21:00 น. เทศบาลนครเชียงใหม่ กลับมาตีเส้นขาวดำ ขนดอกไม้ที่ถูกพ่นสเปรย์สีดำ นำไปแก้ไขเป็นสีขาว แล้วนำกลับมาติดตั้ง ประดับเกาะกลาง อีกครั้งหนึ่ง