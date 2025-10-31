เชียงใหม่ ขนดอกไม้กลับมาแล้ว แก้งานใหม่เป็นขาวล้วน พร้อมตีเส้นขาวดำ ประดับเกาะกลาง อีกครั้งหนึ่ง

เชียงใหม่ – กรณีที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังมีการนำสีดำมาพ่นทับไฟประดับรูปดอกไม้และผีเสื้อหลากสี บริเวณเกาะกลางถนนเชิงสะพานนวรัฐ เยื้องพุทธสถาน ท่าแพ

อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่ได้มารื้อถอนดอกไม้ดังกล่าวออกไป โดยทางเทศบาลระบุว่า เตรียมนำไปแก้ไขปรับรูปแบบให้เหมาะสม แล้วจะนำกลับมาติดตั้งใหม่ให้ทันก่อนพิธีเปิดงานยี่เป็ง

ล่าสุดแฟนเพจเฟซบุ๊ก เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า 21:00 น. เทศบาลนครเชียงใหม่ กลับมาตีเส้นขาวดำ ขนดอกไม้ที่ถูกพ่นสเปรย์สีดำ นำไปแก้ไขเป็นสีขาว แล้วนำกลับมาติดตั้ง ประดับเกาะกลาง อีกครั้งหนึ่ง

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 31 ตุลาคม 2568
2

ตลกรุ่นน้องเผยภาพล่าสุด ‘เด๋อ ดอกสะเดา’ รักษาตัวอาการสโตรก ดีใจอาการดีขึ้นเห็นยิ้มหัวเราะได้
3

ทั้งขำทั้งสงสาร ฝรั่งแทบคลั่ง เจอระบบอึ่งที่ไทยครั้งแรก อยากรู้มันคือตัวอะไร ถึงขั้นเดินตามหา
4

70 ชีวิตระทึก! รถบัสนักศึกษา ม.ดัง พุ่งชนกัน ดับ 1 คามอเตอร์เวย์ เจ็บระนาว คนขับเผยปมเบรก
5

สาวสุราษฏร์โชว์ธนบัตร "พระพันปีหลวง" ที่เก็บสะสมไว้กว่า 30 ฉบับ
6

ถึงคิว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคนเตรียมรับ 1,700 บาท เปิดเงื่อนไข-เช็กเงินเข้าวันไหน
7

ร้านสเต๊กดังเตรียมนับถอย ปิดกิจการถาวร อัดโปรอำลาแบบจุกๆ แบบไม่เคยทำมาก่อน
8

รับความเฮงพฤศจิกายน หมอช้าง เปิด 5 อันดับราศีดวงดี ราศีไหนเบอร์หนึ่ง
9

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
10

เปิดนาที อัยการเชียงใหม่ ก้าวพลาดตกบันได "เส้นเลือดในสมองแตก" หามส่ง ICU