เผย 10 อันดับ โรคที่ผู้ป่วย ‘บัตรทอง’ เป็นมากสุดในปีที่ผ่านมา ความดัน-ลำไส้อักเสบ พุ่งสูง
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า จากรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) ในปีงบประมาณ 2567
มีประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกจำนวนกว่า 176.5 ล้านครั้ง หรือเฉลี่ย 3.75 ครั้งต่อคนต่อปี โดย 10 อันดับโรคที่เข้ารับบริการสูงสุดมีดังนี้
1. โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 23.05 ล้านครั้ง
2. เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน 12.87 ล้านครั้ง
3. ความผิดปกติของเมตะบอลิซึมของไขมันในเลือด 12.25 ล้านครั้ง
4. คอหอยอักเสบเฉียบพลัน (ไข้หวัด) 7.71 ล้านครั้ง
5. ไตวายเรื้อรัง 6.23 ล้านครั้ง
6. ความผิดปกติของเนื้อเยื่ออ่อน 3.89 ล้านครั้ง
7. ฟันผุ 3.88 ล้านครั้ง
8. ความผิดปกติของกล้ามเนื้อ 3.31 ล้านครั้ง
9. อาหารไม่ย่อย 3.05 ล้านครั้ง
10. เหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ 2.32 ล้านครั้ง
สำหรับบริการผู้ป่วยใน มีจำนวนการรับบริการทั้งสิ้นกว่า 6.9 ล้านครั้ง หรือเฉลี่ย 0.15 ครั้งต่อคนต่อปี โดยโรคที่พบมากที่สุด 10 อันดับแรกมีดังนี้
1. โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อ จำนวน 256,407 ครั้ง
2. ปอดบวมไม่ระบุเชื้อต้นเหตุ 205,739 ครั้ง
3. ต้อกระจกในวัยชรา 200,487 ครั้ง
4. การคลอดทารกเกิดมีชีวิต 174,579 ครั้ง
5. เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน 140,239 ครั้ง
6. ปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบอื่น 136,188 ครั้ง
7. ไตวายเรื้อรัง 134,076 ครั้ง
8. ธาลัสซีเมีย 126,441 ครั้ง
9. หัวใจล้มเหลว 126,312 ครั้ง
10. เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด 123,588 ครั้ง