แท็กซี่วอด ทั้งคัน กลางถนนย่านบางกะปิ

ไฟไหม้รถแท็กซี่พื้นที่เขตบางกะปิ เมื่อเวลา 10.07 . วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ ซอยลาดพร้าว 130 ถนนลาดพร้าวแขวงคลองจั่นเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร

ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นรถยนต์รับจ้างสาธารณะ ชนิดเก๋ง (แท๊กซี่) ยี่ห้อโตโยต้า สีเขียวเหลือง หมายเลขทะเบียน มฎ 9135 กรุงเทพมหานครรถใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซเอ็นจีวีเป็นเชื้อเพลิงเพลิงลุกไหม้เสียหายหมดทั้งคันรถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบ

ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจรที่ห้องเครื่องยนต์ ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต พื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก

