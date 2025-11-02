มัลดีฟส์ เริ่มบังคับใช้กฎหมาย คนรุ่นใหม่ ‘ห้ามสูบบุหรี่’ เป็นประเทศแรกของโลก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา
มัลดีฟส์ เริ่มใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ สำหรับผู้ที่เกิดหลังวันที่ 1 ม.ค. 2007 และกลายเป็นประเทศแรกของโลก ที่ใช้ข้อบังคับดังกล่าว จากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขมัลดีฟส์
มาตรการนี้เริ่มต้นจาก โมฮาเหม็ด มูอิซซู ประธานาธิบดี โดยสั่งให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายเพื่อ “ปกป้องสุขภาพพร้อมส่งเสริมคนรุ่นใหม่ห่างกันจากบุหรี่”
ภายใต้กฎหมายใหม่ บุคคลที่เกิดวันที่ 1 ม.ค. 2007 หรือหลังจากนั้น จะถูกห้ามซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์บุหรี่ทุกประเภทภายในมัลดีฟส์ พร้อมกันนี้ร้านค้าต้องตรวจสอบอายุผู้ซื้อให้ชัดเจนก่อนการขาย
สำหรับโทษการขายบุหรี่ให้กับผู้เยาว์มีโทษปรับ 50,000 รูฟิยา (104,000 บาท) ส่วนการใช้อุปกรณ์ไอระเหยมีค่าปรับ 5,000 รูฟิยา (10,400 บาท)
