มัลดีฟส์ เริ่มบังคับใช้กฎหมาย คนรุ่นใหม่ ‘ห้ามสูบบุหรี่’ เป็นประเทศแรกของโลก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา

มัลดีฟส์ เริ่มใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ สำหรับผู้ที่เกิดหลังวันที่ 1 ม.ค. 2007 และกลายเป็นประเทศแรกของโลก ที่ใช้ข้อบังคับดังกล่าว จากการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขมัลดีฟส์

มาตรการนี้เริ่มต้นจาก โมฮาเหม็ด มูอิซซู ประธานาธิบดี โดยสั่งให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป โดยมีเป้าหมายเพื่อ “ปกป้องสุขภาพพร้อมส่งเสริมคนรุ่นใหม่ห่างกันจากบุหรี่”

ภายใต้กฎหมายใหม่ บุคคลที่เกิดวันที่ 1 ม.ค. 2007 หรือหลังจากนั้น จะถูกห้ามซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์บุหรี่ทุกประเภทภายในมัลดีฟส์ พร้อมกันนี้ร้านค้าต้องตรวจสอบอายุผู้ซื้อให้ชัดเจนก่อนการขาย

สำหรับโทษการขายบุหรี่ให้กับผู้เยาว์มีโทษปรับ 50,000 รูฟิยา (104,000 บาท) ส่วนการใช้อุปกรณ์ไอระเหยมีค่าปรับ 5,000 รูฟิยา (10,400 บาท)

อ้างอิง : The Straits Times

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
2

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 40 จังหวัด เตือน ฝนถล่มหนักมาก
3

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า
4

ที่แท้ฝีมือ รองนายกอบต. ลั่นไกดับ 2 ศพสลดในบ้าน เปิดปากสารภาพ
5

ไฟไหม้บ้าน เผาวอดทั้งหลัง คลอกร่าง อดีตพนักงานการไฟฟ้า ดับสลด
6

แห่ยินดี พ่อเลี้ยงเมืองแพร่คนใหม่ เศรษฐีป้ายแดง ถูกรางวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ รวย 30 ล้าน บอกเป็นเลขมงคล
7

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นนายพล 8 นาย
8

ตรวจหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ชมสด
9

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พลตรี" ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
10

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ12 เตือน อากาศแปรปรวน มรสุมถล่ม ฝนตกหนัก