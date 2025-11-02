เช็กเลย! เปิดวิธีตรวจสอบ การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ทำได้ง่ายๆ ผ่านทางเว็บไซต์ กรอกแค่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก รู้ผลทันที
วันที่ 2 พ.ย. 2568 จากกรณี แฟนเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ข้อความระบุว่า “ลูกเพจแจ้งมาหลายคนว่า ลองเข้าไปเช็กในเว็บนี้ จู่ๆ ก็ปรากฏว่าตัวเองเป็นสมาชิกพรรคการเมืองบางพรรคที่ไม่รู้จัก ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกมาก่อนเฉยเลย ใกล้เลือกตั้งแล้ว พ่อแม่พี่น้องเข้าไปเช็กกันให้ดีด้วยนะครับ https://party.ect.go.th/services/member-check อันนี้เว็บหน่วยงานรัฐ ปลอดภัย เข้าไปเช็กกันได้เลย”
สำหรับวิธีตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง มีดังนี้
- เข้าเว็บไซต์ “ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง” หรือ https://party.ect.go.th/services/member-check
- กดเลือก “บริการประชาชน” จากนั้นกดเลือก “ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง”
- กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกดตรวจสอบ