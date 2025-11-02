‘กัน จอมพลัง’ รับรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สังคม” เผยตอนแรกอยากหยุด แต่สิ่งนี้เป็นกำลังใจจากคนที่เห็นผลงานผม และยังมีคนที่อยากให้ผมทำต่อ

กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ “กัน จอมพลัง” โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ ระบุข้อความดังนี้

“ผมได้รับรับเลือกจากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคมให้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม”

ซึ่งก่อนมางาน ผมให้ทีมงานยืนยันกับรางวัลว่า ยังอยากให้ผมรับรางวัลใช่ไหม เพราะผมตอนนี้มีทั้งคนรักและคนที่ไม่ชอบ ทางรางวัลก็ยืนยันว่าอยากให้ผม ผมจึงเดินทางมารับรางวัลจากตอนแรกที่อยากหยุดอยากเลิก แต่สิ่งนี้กลับเป็นกำลังใจจากคนที่เห็นผลงานผม และยังมีคนที่อยากให้ผมทำต่อไป

ถ้ามีโอกาส มีเวลา ผมจะกลับไปช่วยสังคมครับไม่ให้รางวัลนี้ต้องผิดหวังครับ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณที่ทำให้รู้สึกอยากทำต่อและขอบคุณ FC ทุกคนที่เคียงข้างผมในทุกช่วงเวลาครับ”

