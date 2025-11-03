ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามรถบางชนิดใช้ มอเตอร์เวย์ M81

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามรถบางชนิดใช้ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 หรือ มอเตอร์เวย์ M81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เช็กที่นี่มีรถชนิดไหนบ้าง

วันที่ 3 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามยานพาหนะบางชนิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (มอเตอร์เวย์ M81) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี พ.ศ. 2568 ระบุว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามยานพาหนะบางชนิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี พ.ศ. 2568”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามยานพาหนะบางชนิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

ข้อ 4 ห้ามยานพาหนะบางชนิดดังต่อไปนี้ ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี

  • (1) รถจักรยาน
  • (2) รถจักรยานยนต์
  • (3) รถยนต์สามล้อ
  • (4) รถแทรกเตอร์
  • (5) รถบดถนน
  • (6) รถใช้งานเกษตรกรรม
  • (7) ยานพาหนะอันประกอบด้วยเพลาและล้อซึ่งเคลื่อนไปได้ด้วยกำลังคนหรือสัตว์

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2568

