อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ฝนยังหนักอีกวัน ก่อนมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุม อากาศเริ่ม เย็นในตอนเช้า เผยเส้นทาง พายุโซนร้อน “คัลแมกี”

วันที่ 3 พ.ย.2568 กรมอุตุนิยมวิทยา อัพเดตการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน 10 วันล่วงหน้า
(ทุก 24 ชม. ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 07.00 น. วันรุ่งขึ้น) ระหว่างวันที่ 3 – 12 พ.ย. 68 ข้อมูลจากแบบจำลอง TMD-WRFDA ของ อุตุฯ (init 2025110212)

เฉดสีแสดงปริมาณฝน (มม.) → สีเขียว = ฝนเล็กน้อย / สีแดง = ฝนหนักมากกว่า 35.1 มม.

  • วันนี้ (3 พ.ย. 68)

ประเทศไทยมี เมฆมากและฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน

  • ภาคเหนือ
  • ภาคกลางด้านตะวันตก
  • ภาคตะวันออก
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  • ภาคใต้ตอนบน

ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ประกอบกับมีแนว ร่องมรสุม พาดผ่านภาคใต้ตอนบน

ควรระวังฝนตกหนักต่อเนื่องไปอีก 1 วัน ออกนอกบ้านอย่าลืมพกร่ม เสื้อกันฝน และดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันผลผลิตจากฝนตกหนักหรือฝนสะสม

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกกระจาย คลื่นลมแรงขึ้นในบริเวณฝนฟ้าคะนอง

  • แนวโน้มช่วง 4 – 9 พ.ย. 68

มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกระลอก ฝนเริ่มลดลง แต่ยังคงมีตกบางแห่ง

พายุโซนร้อน “คัลแมกี (KALMAEGI)” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก (ตะวันออกของฟิลิปปินส์)
คาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ และระหว่าง 6–8 พ.ย. 68 จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนาม เมื่อปะทะมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลง แต่ยังต้องติดตามทิศทางและกำลังอย่างใกล้ชิด

  • ช่วง 10 – 12 พ.ย. 68

มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน แรงขึ้นและเป็นระบบมากขึ้น อากาศเริ่ม เย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน

ฝนลดลง เหลือเพียงบางแห่งใน

  • ภาคกลางตอนล่าง
  • ภาคตะวันออก
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

    อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ฝนหนักอีกวัน ก่อนเย็น เผยเส้นทาง พายุ“คัลแมกี”

    อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ฝนหนักอีกวัน ก่อนเย็น เผยเส้นทาง พายุ“คัลแมกี”

ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจและติดตามการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะ

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เช็กสาขาที่นี่! 'โลตัส-แม็คโคร' ใช้สิทธิ 'คนละครึ่ง พลัส' ได้แล้ว เข้าร่วมกว่า 10,000 ร้านทั่วประเทศ
2

จากโกรธกลายเป็นน้ำตาร่วง หลังรออาหารจากไรเดอร์หลายชั่วโมง ภาพที่เห็นทำอารมณ์เปลี่ยน
3

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
4

ราคาทองวันนี้ 3 พ.ย.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงลง เทียบราคาปิดเมื่อวานนี้
5

เพื่อนข้างห้องเล่าระทึก ก่อนพบ 2 ศพในคอนโดรามฯ 2 เผยฝ่ายหญิงเปลือยนอนอยู่ข้างเตียง
6

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้ามรถบางชนิดใช้ มอเตอร์เวย์ M81
7

สู้ครั้งสุดท้ายก่อนตาย อดีต ตร.มือปราบน้ำมันเถื่อน ร้อง สว. ปมเงินรางวัลนำจับ รอความเป็นธรรมมา 26 ปี
8

กรมอุตุฯ เตือน 10 วันล่วงหน้า ฝนถล่มต่อเนื่อง เผย ช่วงไหนฝนตกหนัก
9

บุกรวบหนุ่มคาห้องพักเพชรบุรี ซุกยาบ้าเกือบ 3 แสนเม็ด ได้ปืน 3 กระบอก ของกลางอีกเพียบ
10

ยายร้องให้ช่วย 2 หลานเด็กดักแด้ เผยเคยได้รับบริจาคหลายล้าน แต่หมดแล้ว ผญบ.เล่าอีกมุม