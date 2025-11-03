อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ฝนหนักอีกวัน ก่อนเย็น เผยเส้นทาง พายุ“คัลแมกี”

อุตุฯ พยากรณ์ 10 วันล่วงหน้า ฝนยังหนักอีกวัน ก่อนมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุม อากาศเริ่ม เย็นในตอนเช้า เผยเส้นทาง พายุโซนร้อน “คัลแมกี”
วันที่ 3 พ.ย.2568 กรมอุตุนิยมวิทยา อัพเดตการพยากรณ์ฝนสะสมรายวัน 10 วันล่วงหน้า
(ทุก 24 ชม. ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 07.00 น. วันรุ่งขึ้น) ระหว่างวันที่ 3 – 12 พ.ย. 68 ข้อมูลจากแบบจำลอง TMD-WRFDA ของ อุตุฯ (init 2025110212)
เฉดสีแสดงปริมาณฝน (มม.) → สีเขียว = ฝนเล็กน้อย / สีแดง = ฝนหนักมากกว่า 35.1 มม.
- วันนี้ (3 พ.ย. 68)
ประเทศไทยมี เมฆมากและฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
- ภาคเหนือ
- ภาคกลางด้านตะวันตก
- ภาคตะวันออก
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ภาคใต้ตอนบน
ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ประกอบกับมีแนว ร่องมรสุม พาดผ่านภาคใต้ตอนบน
ควรระวังฝนตกหนักต่อเนื่องไปอีก 1 วัน ออกนอกบ้านอย่าลืมพกร่ม เสื้อกันฝน และดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันผลผลิตจากฝนตกหนักหรือฝนสะสม
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกกระจาย คลื่นลมแรงขึ้นในบริเวณฝนฟ้าคะนอง
- แนวโน้มช่วง 4 – 9 พ.ย. 68
มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกระลอก ฝนเริ่มลดลง แต่ยังคงมีตกบางแห่ง
พายุโซนร้อน “คัลแมกี (KALMAEGI)” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก (ตะวันออกของฟิลิปปินส์)
คาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ และระหว่าง 6–8 พ.ย. 68 จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนาม เมื่อปะทะมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลง แต่ยังต้องติดตามทิศทางและกำลังอย่างใกล้ชิด
- ช่วง 10 – 12 พ.ย. 68
มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน แรงขึ้นและเป็นระบบมากขึ้น อากาศเริ่ม เย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน
ฝนลดลง เหลือเพียงบางแห่งใน
- ภาคกลางตอนล่าง
- ภาคตะวันออก
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจและติดตามการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะ