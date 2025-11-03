หมอเจด เตือน “สัญญาณเงียบ” ใครเคย “คันทั้งตัว” แต่หาเท่าไรก็ไม่เจอผื่น เผย มีบางสิ่งในร่างกายเริ่มทำงานผิดปกติ ไม่ใช่ปัญหาผิว แนะวิธีดูแลสุขภาพ
วันที่ 3 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์ภาพข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ “หมอเจด” ระบุว่า ใครเคยคันทั้งตัว แต่หาเท่าไรก็ไม่เจอผื่น คิดว่าแค่ผิวแห้ง ทาครีมก็ไม่ดีขึ้นสักที
บางครั้งนี่ไม่ใช่ปัญหาผิวเลยครับ แต่เป็น “สัญญาณเงียบ” ว่าตับเริ่มทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะคนที่มีไขมันสูง ไขมันเกาะตับ หรือพักผ่อนน้อย ดื่มบ่อย กินมัน-หวานจัด
วันนี้เรามาเช็กกันว่าคันแบบไหนที่ต้องระวัง และดูแลยังไงให้ตับแข็งแรงครับ
1.คันทั้งตัว โดยเฉพาะเวลากลางคืน
คันแบบลามทั้งตัว หาเหตุก็ไม่เจอ มักเกิดจากน้ำดีคั่งในเลือด เพราะตับระบายไม่ได้ เกลือน้ำดีไปสะสมใต้ผิว ทำให้คันลึก ๆ คันเรื้อรัง ทาอะไรก็เอาไม่ลง เจอบ่อยในคนไขมันพอกตับ หรือท่อน้ำดีทำงานไม่ดี ยิ่งคันตอนกลางคืน ควรตรวจตับครับ
2.คันตามฝ่ามือ–ฝ่าเท้า
ไม่ค่อยคันตามแขนขา แต่คันจี้ด ๆ ตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า จุดนี้เป็นบริเวณเส้นเลือดและปลายประสาทเยอะ ถ้าน้ำดีและสารพิษสะสมสูง จะกระตุ้นปลายประสาท ทำให้คันผิดปกติ ใครเป็นบ่อย + มีคลื่นไส้ เหนื่อยง่าย ตัวเหลืองตาเหลืองร่วมด้วย รีบตรวจตับทันทีครับ
3.ไขมันสูง น้ำหนักขึ้นง่าย
ไขมันเลวสูง ไตรกลีเซอไรด์สูง = ภาระหนักของตับ ไขมันไปสะสมในตับ → ตับอักเสบ → น้ำดีไหลไม่ดี → คัน ใครมีพุงลงยาก เหนื่อยง่าย และคันผิวเรื้อรัง นี่คือสัญญาณว่า “ตับขอความช่วยเหลือ”
4.อ่อนเพลีย ท้องอืด แน่นท้องง่าย
เวลาตับจัดการสารพิษและไขมันไม่ดี จะทำให้ย่อยช้าลง แน่นท้องง่าย อ่อนเพลียง่าย บางคนคิดว่า “แค่กินแล้วจุก” แต่จริง ๆ ระบบขับพิษในร่างกายเริ่มช้า อาการมักเรื้อรัง ไม่หายขาดถ้าไม่แก้ที่ตับ
5.อุจจาระซีดหรือสีเทา น้ำมันลอย
นี่คือสัญญาณเด่นมากว่าการไหลของน้ำดีผิดปกติ เพราะน้ำดีช่วยย่อยไขมันและทำให้ขับออกเป็น “สีปกติ” ถ้าตับระบายไม่ได้ ไขมันจะถูกย่อยไม่ดี → อุจจาระซีด เทา บางทีเห็นเป็น “คราบมันลอยในน้ำ” หรืออุจจาระลอยน้ำผิดปกติ ถ้าเจอแบบนี้ + คันเรื้อรัง ต้องรีบตรวจตับและระบบน้ำดีครับ
ดูแลตับได้แค่ทำตามนี้ ฟื้นตับไม่ต้องซับซ้อนครับ เน้นลดภาระ + เพิ่มอาหารดีให้พอ ถ้าทำสม่ำเสมอ 4-8 สัปดาห์ อาการหลายอย่างจะค่อย ๆ ดีขึ้นครับ
- ลดน้ำตาล–ของทอด ตัวการอักเสบและไขมันพอกตับ
- เลือกกินผักหลากสีทุกมื้อ โปรตีนพอเพียง ช่วยขับสารพิษและลดไขมัน
- ดื่มน้ำให้พอ ช่วยให้ระบบขับของเสียทำงานดี
- คุมไขมันและน้ำหนัก จะช่วยให้น้ำดีไหลดีขึ้น ลดอาการคัน
- นอนให้พอ–เครียดให้น้อย ตับฟื้นตัวตอนเราหลับ
คันทั้งตัวโดยไม่มีผื่น อาจเป็น “เสียงเรียกจากตับ” ไม่ใช่ผิว เพราะถ้าน้ำดีคั่งและตับขับพิษไม่ได้ → คัน อ่อนเพลีย อึซีด ไขมันสูง ยิ่งคันกลางคืนหรือเป็นเรื้อรัง ยิ่งต้องตรวจตับ เริ่มดูแลวันนี้ได้เลย แค่กินดี นอนดี ลดหวาน–มัน–เหล้า ตับดีขึ้น คันลด อึสวย ผิวใส พลังกลับมาครับ