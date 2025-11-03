ไม่เกรงใจกันเลย หนุ่มท่าทางคล้ายคนพิการ ล้วงคองูเห่า ฉกจยย. ที่จอดอยู่ในกองบังคับการตำรวจนครบาล3 เข็นไปหน้าตาเฉย

วันที่ 3 พ.ย.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊กของ สถานีตำรวจนครบาลมีนบุรี ได้ลงคลิปพร้อมข้อความระบุว่า ” ชาวมีนบุรีช่วยแอดดูหน่อยค่ะ ลักษณะเหมือนคนพิการ ขโมยมอไซค์จากอาคารบก..3 ไปค่ะ” ใครมีเบาะแส แจ้งหลังไมค์หน่อยนะคะ

โดยคลิปดังกล่าวเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด ระบุให้เห็นชายคนหนึ่ง เดินกะเผลก สวมเสื้อกันฝนสีน้ำเงิน กางเกงขาสั้น เข้ามาภายในกองบังคับการตำรวจนครบาล3 ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับ สน.มีนบุรี ก่อนจะเดินเข้าไปก่อเหตุ ลักเอารถจยย.ที่จอดอยู่ภายใต้อาคารออกมา ก่อนที่ชายคนดังดังกล่าว จะจูงรถจักรยานยนต์ออกมา ด้วยท่าทางที่คล้ายกับคนพิการ จูงจนพ้นสายตาไป

หลังโพสต์ดังกล่าวออกไปมี ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็น เช่น มันช่างกล้ามากจิงๆนะ ล้วงคองูหางกระดิ่ง ที่สั่นดิ้กๆ เนี้ย, ลองของเดี้ยวได้ของใช้ไหมแอด55555, ขนาดอาคาร ของตำรวจนะ, ล้วงคองูเห่าจริง เป็นต้น

