‘เศรษฐา’ ชวนชิม กาแฟเบลนด์ ฝีมือ ‘เจ ชนาธิป’ ที่ BEANS Coffee Roaster รายได้ทุกบาทจะถูกนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล
นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความลงบนบัญชี X หรือทวิตเตอร์ส่วนตัว เป็นภาพของ “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์ ดาวเตะทีมชาติไทย มาเข้าร่วมโปรเจกต์ “One Blend, One Change” ครั้งที่ 3 ของ BEANS Coffee Roaster ร้านกาแฟสเปเชียลตี้ชื่อดังในไทย ที่มีถึง 16 สาขาทั่วประเทศ โดยระบุดังนี้
เบลนด์ที่ เจ เลือก เป็นการผสมกันของ S13 จากจังหวัดน่าน และ TH-S1 Mae Yen จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน กาแฟไทยคุณภาพดี เพราะอยากให้กาแฟไทยไปให้ไกลระดับโลก
ผมชอบคำพูดหนึ่งของเขามาก ๆ
“ฟุตบอล คือโอกาส ที่ทำให้ผมได้เจอผู้คนดี ๆ มากมายในชีวิต” เจ เลยตั้งชื่อเบลนด์นี้ว่า “โอกาส”
ชวนทุกคนครับ มาชิม “โอกาส” ด้วยกันที่ร้าน BEANS รายได้จากเบลนด์นี้ เราไม่หักค่าใช้จ่ายเลย ทุกบาทจะถูกนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกล
โอกาสเล็ก ๆ ในวันนี้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นของ “นักฟุตบอลระดับโลกในวันหน้า” ก็ได้นะครับ
สำหรับ BEANS Coffee Roaster เป็นอีกหนึ่งร้านยอดนิยมสำหรับคอกาแฟโดยมี นุ้บ-ชนัญดา ทวีสิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร