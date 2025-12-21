ปาฏิหาริย์แห่งคริสต์มาส! ภารกิจตามหา เจ้าเหมียวที่หายตัวไปช่วงพายุเฮอริเคนถล่ม พลัดพรากนาน 443 วัน ได้กลับสู่อ้อมกอดเจ้าของอีกครั้ง

เรียบเรียงโดย ทีมงานข่าวสด

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568

รายงานจากสื่อต่างประเทศ เรื่องราวสุดปาฏิหาริย์แสนอบอุ่นหัวใจ เมื่อแมวแสนรักของครอบครัวหนึ่งที่หายตัวไปในช่วงพายุเฮอริเคนเฮลีนถล่มภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว ได้กลับมาพบกับครอบครัวอีกครั้ง หลังจากหายไปนานถึง 443 วัน

“แก็บบี” แมวเพศเมียตัวดังกล่าว ถูกนำส่งไปยังสมาคมคุ้มครองสัตว์ Avery Humane Society ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ในฐานะแมวจรจัด ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพบว่า เธอ คือ แมวที่หายไป ตั้งแต่ช่วงพายุรุนแรงพัดถล่มรัฐซึ่งคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมากเมื่อเดือนกันยายนปี 2024

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่สแกนพบไมโครชิปของแก็บบี ทำให้สามารถติดตามข้อมูลและติดต่อครอบครัวเจ้าของได้สำเร็จ ส่งผลให้แมวที่หายไปนานกลับมาพบกับครอบครัวที่ดีใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้ง

ภาพประกอบ

ทางศูนย์พักพิงสัตว์ในเมืองนิวแลนด์ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเมื่อวันอาทิตย์ ระบุว่า

“เมื่อวานนี้ มีแมวแสนน่ารักตัวหนึ่งถูกนำมาส่งในฐานะแมวจรจัด เมื่อเราสแกนดู ก็พบว่าเธอมีไมโครชิป หลังจากค้นข้อมูลเพิ่มเติม เราพบว่าเธอหายไปตั้งแต่ช่วงพายุเฮอริเคนเฮลีน เป็นเวลากว่า 443 วันแล้ว”

“วันนี้หลังจากเวลาที่ยาวนาน เธอก็ได้กลับไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่ นั่นคือกับครอบครัวของเธออีกครั้ง”

เหตุการณ์พายุเฮอริเคนเฮลีนที่รัฐฟลอริดา เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2024 และนับเป็นพายุที่คร่าชีวิตผู้คนมากเป็นอันดับสองของสหรัฐฯ ในรอบสองทศวรรษ โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 250 ราย จากการพัดถล่มผ่าน 6 รัฐ และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่สุดในรัฐนอร์ทแคโรไลนา

ผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียต่างรู้สึกซาบซึ้งและร่วมแสดงความยินดีกับการกลับมาพบกันอีกครั้งของแก็บบีและครอบครัว หลายคนยกให้เป็น “ปาฏิหาริย์แห่งคริสต์มาส”

ภาพประกอบ

ผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “เป็นน้ำตาแห่งความสุขจริง ๆ”

ขณะที่อีกคนกล่าวว่า “เรื่องนี้ทำให้หัวใจฉันพองโต” และมีอีกหลายคนที่ยกย่องเหตุการณ์นี้ว่าเป็น “เรื่องราวที่สวยงาม” และ “ตอนจบที่มีความสุข”

ทั้งนี้ สมาคมคุ้มครองสัตว์ได้ใช้กรณีของแก็บบีเป็นตัวอย่าง เพื่อรณรงค์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงฝังไมโครชิปให้กับสัตว์ของตน พร้อมย้ำถึงความสำคัญของการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

“เพียงขั้นตอนเล็ก ๆ นี้ ก็สามารถช่วยสัตว์เลี้ยงได้มาก เปลี่ยนความสูญเสีย เป็นการได้กลับมาพบกันอย่างมีความสุข” ข้อความระบุ

ขอบคุณที่มา NYPOST

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