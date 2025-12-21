ปาฏิหาริย์แห่งคริสต์มาส! ภารกิจตามหา เจ้าเหมียวที่หายตัวไปช่วงพายุเฮอริเคนถล่ม พลัดพรากนาน 443 วัน ได้กลับสู่อ้อมกอดเจ้าของอีกครั้ง
เรียบเรียงโดย ทีมงานข่าวสด
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568
รายงานจากสื่อต่างประเทศ เรื่องราวสุดปาฏิหาริย์แสนอบอุ่นหัวใจ เมื่อแมวแสนรักของครอบครัวหนึ่งที่หายตัวไปในช่วงพายุเฮอริเคนเฮลีนถล่มภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ เมื่อปีที่แล้ว ได้กลับมาพบกับครอบครัวอีกครั้ง หลังจากหายไปนานถึง 443 วัน
“แก็บบี” แมวเพศเมียตัวดังกล่าว ถูกนำส่งไปยังสมาคมคุ้มครองสัตว์ Avery Humane Society ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ในฐานะแมวจรจัด ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพบว่า เธอ คือ แมวที่หายไป ตั้งแต่ช่วงพายุรุนแรงพัดถล่มรัฐซึ่งคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมากเมื่อเดือนกันยายนปี 2024
จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่สแกนพบไมโครชิปของแก็บบี ทำให้สามารถติดตามข้อมูลและติดต่อครอบครัวเจ้าของได้สำเร็จ ส่งผลให้แมวที่หายไปนานกลับมาพบกับครอบครัวที่ดีใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้ง
ทางศูนย์พักพิงสัตว์ในเมืองนิวแลนด์ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเมื่อวันอาทิตย์ ระบุว่า
“เมื่อวานนี้ มีแมวแสนน่ารักตัวหนึ่งถูกนำมาส่งในฐานะแมวจรจัด เมื่อเราสแกนดู ก็พบว่าเธอมีไมโครชิป หลังจากค้นข้อมูลเพิ่มเติม เราพบว่าเธอหายไปตั้งแต่ช่วงพายุเฮอริเคนเฮลีน เป็นเวลากว่า 443 วันแล้ว”
“วันนี้หลังจากเวลาที่ยาวนาน เธอก็ได้กลับไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่ นั่นคือกับครอบครัวของเธออีกครั้ง”
เหตุการณ์พายุเฮอริเคนเฮลีนที่รัฐฟลอริดา เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2024 และนับเป็นพายุที่คร่าชีวิตผู้คนมากเป็นอันดับสองของสหรัฐฯ ในรอบสองทศวรรษ โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 250 ราย จากการพัดถล่มผ่าน 6 รัฐ และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากที่สุดในรัฐนอร์ทแคโรไลนา
ผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียต่างรู้สึกซาบซึ้งและร่วมแสดงความยินดีกับการกลับมาพบกันอีกครั้งของแก็บบีและครอบครัว หลายคนยกให้เป็น “ปาฏิหาริย์แห่งคริสต์มาส”
ผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “เป็นน้ำตาแห่งความสุขจริง ๆ”
ขณะที่อีกคนกล่าวว่า “เรื่องนี้ทำให้หัวใจฉันพองโต” และมีอีกหลายคนที่ยกย่องเหตุการณ์นี้ว่าเป็น “เรื่องราวที่สวยงาม” และ “ตอนจบที่มีความสุข”
ทั้งนี้ สมาคมคุ้มครองสัตว์ได้ใช้กรณีของแก็บบีเป็นตัวอย่าง เพื่อรณรงค์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงฝังไมโครชิปให้กับสัตว์ของตน พร้อมย้ำถึงความสำคัญของการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
“เพียงขั้นตอนเล็ก ๆ นี้ ก็สามารถช่วยสัตว์เลี้ยงได้มาก เปลี่ยนความสูญเสีย เป็นการได้กลับมาพบกันอย่างมีความสุข” ข้อความระบุ
ขอบคุณที่มา NYPOST