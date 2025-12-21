กกต. เผย ผู้ลงทะเบียน ขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักร วันแรก ยอดเกือบแสนราย ย้ำ 3 ช่องทาง ลงทะเบียนด้วยตัวเอง-ไปรษณีย์-ออนไลน์ ถึง 5 ม.ค. 2569
21 ธ.ค. 68 – สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยยอด ผู้ยื่นขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า รวม 98,900 คน
โดยเป็นผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในวันเลือกตั้ง จำนวน 48 คน ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 90,491 คน และผู้ลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร จำนวน 8,361 คน
กกต. เผย ผู้ลงทะเบียน ใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชฯ วันแรก เกือบแสนราย
สำหรับ ช่องทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้า ก่อนวันเลือกตั้ง และเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถทำได้ 3 ช่องทาง คือลงทะเบียนด้วยตัวเอง ที่สำนักนายทะเบียนท้องถิ่น นายทะเบียนอำเภอ สำนักงานเขตทั้ง 50 กรุงเทพมหานคร หรือ สถานเอกอัครราชทูต ช่องทางลงทะเบียนทางไปรษณีย์ และลงทะเบียนทางออนไลน์
ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 2569
อ่านข้อมูลเพิ่ม: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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