ประกาศปิดกิจการอย่างเป็นทางการ เทโร เรดิโอ เจ้าของคลื่นเพลงฮิต หลังสร้างความสุขผ่านเสียงดนตรี นาน 35 ปี
นับเป็นข่าวเศร้าส่งท้ายปีของคอเพลง เมื่อบริษัท เทโร เรดิโอ เจ้าของคลื่นเพลงฮิตอย่าง EAZY FM 102.5 GOODTIME RADIO HITZ THAILAND ประกาศปิดกิจการลง
โดยประกาศ ระบุว่า “บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ขอประกาศยุติกิจการอย่างเป็นทางการ ในสิ้นปี 2568 หลังสร้างความสุขความบันเทิงมายาวนานกว่า 35 ปี
เราพยายามอย่างเต็มที่กับการเผชิญความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องด้วยแนวโน้มส่วนพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ความท้าทายนี้ยากจะก้าวผ่าน
บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริง ที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่ทรงคุณค่า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ฟังทุกท่านทั้งในไทยและทั่วโลก ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางมาตลอด 35 ปีแห่งความสุข ความทรงจำดีดี และเสียงดนตรี
กำลังใจและความผูกพันของทุกท่านมีความหมายต่อเราเป็นอย่างยิ่ง แม้วันนี้เราจะปิดฉากบทหนึ่งลง แต่เรายังคงมองไปข้างหน้าด้วยความภาคภูมิใจ และมีความหวังต่อโอกาสใหม่ๆ ที่กำลังจะมาถึงในอนาคต ขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจ”
บริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัท เทโร เรดิโอ จำกัด ให้บริการรายการวิทยุ 4 คลื่น ได้แก่ คลื่นเอฟเอ็ม จำนวน 2 คลื่น และคลื่นออนไลน์ จำนวน 2 คลื่น ดังนี้
- EAZY FM 102.5 – คลื่นเพลงสากลอันดับ 1 ของคนกรุงเทพฯ ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เว็บไซต์ www.eazyfm.com
- GOODTIME RADIO – ออกอากาศพร้อมกัน 4 จังหวัด ได้แก่ FM 88.5 กรุงเทพฯ, FM 88 เชียงใหม่, FM 94.5 สงขลา และ FM 104 อุบลราชธานี และผ่านทางเว็บไซต์ www.goodtimeradio.com
- HITZ THAILAND – คลื่นเพลงฮิตออนไลน์ ฮิตทุกเรื่อง ฮิตทุกเพลง ฮิตซ์ไทยแลนด์ รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.hitzthailand.com ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
- TOFUPOP RADIO – คลื่นเพลงเอเชียนออนไลน์ที่ดีที่สุด ออกอากาศผ่านทางเว็บไซต์www.tofupopradio.fm ดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553