ระทึกเจอเส้นทางจุดกบดาน บิ๊กเต่า เตรียมออกล่า อาจารย์ ต. ผู้วิเศษ – ไฮโซ ต. ปม ดาต้า – มัดหมี่ ผู้เสียหายร้องดำเนินคดี เปิดภาพความไว้ใจปฏิบัติธรรมก่อนโดนหลอก
จากกรณีทั้ง ดาต้า ดรัลชรัส นักธุรกิจไฮโซสาว และ มัดหมี่ พิมดาว ต่างก็เป็นเหยื่อสูญเสียเงินจำนวนมาก ขณะไปร่วมปฏิบัติธรรมกับ อาจารย์ ต. ที่ภาพลักษณ์เป็นครูทางจิตวิญญาณสมถะน่าเชื่อถือ และ ไฮโซ ต. เข้ามามีบทบาทหลอกลวงเงินไป พบว่ามีผู้เสียหายอีกหลายราย
ล่าสุดรายการ PhuttaTalk ของ พุทธ อภิวรรณ เผยเรื่องราวถึงมือ บิ๊กเต่า เตรียมออกล่าผู้วิเศษและไฮโซ ต. เจอเส้นทางลับจุดกบดาน โดยน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการไม่ต่ำกว่า 4 คน
ดาต้า ดรัลชรัส เข้าพบ บิ๊กเต่า แล้ว
โดยหลังจาก ดาต้า ดรัลชรัส เข้าพบ บิ๊กเต่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รองผบช.ก.) แล้ว ซึ่งเตรียมติดตามล่าตัวเพราะมีหมายแดงอยู่แล้ว
ขณะที่ คนขับรถ อาจารย์ ต. ออกมาเปิดใจถึง อาจารย์ ต.ว่า ไม่ใช่ผู้วิเศษ แต่จะให้เมียเป็นคนหาข้อมูลเวลาจะดูเรื่องของใคร โดยเริ่มมีฐานะร่ำรวยเมื่อไปรู้จักกับ ดาต้า
อาจารย์ ต. เคยโดนคดีฉ้อโกง แล้วตำรวจบุกจับ ได้หนีไปแอบบนฝ้าเพดาน สุดท้ายตำรวจจับได้ แล้วประกันตัวออกมา โดย อาจารย์ ต. น่าจะออกจากประเทศไปทางเวียดนามแล้วไปสหรัฐฯ
อดีตคนขับรถ อาจารย์ ต. เล่าพฤติกรรม
“เขากินหรูอยู่สบาย วางตัวมีวิชา แต่ใช้ชีวิตไม่เหมือนคนมีวิชา ไม่เคยเข้าวัดเข้าแต่ห้าง ช่วงมาเจอคุณดาต้า มีเงินแบรนด์เนมอย่างเดียว ก่อนใกล้ทะเลาะก็ซื้อบ้าน”
“ตอนตำรวจมายื่นหมายจับ เขาโทรมาให้ดึงเวลาตำรวจ แล้วเขาหนีขึ้นฝ้า แล้วฝ้าหลุดมา เลยโดนตำรวจจับ ส่วนเรื่องเมียตายทิพย์ ก็ได้ยินมีการแจ้งความ ”
ที่มา PhuttaTalk
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ทีมข่าวสด 27 ธ.ค.68