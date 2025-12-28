ชาวเน็ตญี่ปุ่นถกสนั่น อุปกรณ์ปริศนา ในโรงแรม คนกว่า 80% ไม่รู้เอาไว้ทำอะไร ล่าสุดมีคอมเมนต์เฉลยแล้ว ไม่ได้เอาไว้นั่ง

กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ญี่ปุ่น เมื่อผู้ใช้รายหนึ่งโพสต์ภาพอุปกรณ์ชิ้นเล็กที่พบได้บ่อยในโรงแรม พร้อมข้อความว่า “ราว ๆ 80% ของคนไม่รู้ว่าสิ่งนี้เอาไว้ใช้ทำอะไร เป็นอุปกรณ์ลึกลับของโรงแรม” ซึ่งโพสต์ดังกล่าวจุดกระแสความสงสัยทันที

ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ บ้างก็เดาว่าเป็นเก้าอี้ บ้างคิดว่าเป็นที่วางเท้า บ้างใช้มันสำหรับตากชุดชั้นใน บางคนถึงกับบอกว่า “เคยเห็นทุกครั้งที่เข้าพัก แต่ไม่เคยกล้าใช้”

Baggage Rack

สิ่งของในภาพคืออะไร?

อุปกรณ์ที่เห็นในภาพคือ ที่วางกระเป๋าเดินทางแบบพับได้ (Luggage Rack / Suitcase Stand)เป็นของใช้มาตรฐานที่พบได้บ่อยในโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมธุรกิจในญี่ปุ่นที่มีพื้นที่ห้องค่อนข้างจำกัด ลักษณะเด่นคือ

  • โครงโลหะพับได้ ประหยัดพื้นที่
  • สายผ้าหรือไนลอนขึงด้านบน รองรับน้ำหนักกระเป๋า
  • ความสูงพอดีเอว ช่วยยกกระเป๋าขึ้นจากพื้น
  • เอาไว้ใช้ทำอะไร? หน้าที่หลักของอุปกรณ์นี้คือ
  • วางกระเป๋าเดินทางเพื่อไม่ต้องวางบนพื้น
  • หยิบของในกระเป๋าได้สะดวก โดยไม่ต้องก้มบ่อย
  • ช่วยรักษาความสะอาด ไม่ให้กระเป๋าสัมผัสพื้นห้อง
  • ป้องกันเตียงหรือโต๊ะเสียหาย จากการวางกระเป๋าหนัก ๆ

หลังโพสต์ถูกแชร์ออกไป มีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้ามาแสดงความเห็น เช่น

  • ฉันเองก็เคยนั่งบนเก้าอี้ตัวนี้มาหลายปีโดยคิดว่ามันเป็นแค่เก้าอี้สำรอง
  • เพิ่งรู้วันนี้เองว่าเอาไว้ทำอะไร
  • คิดว่ามันเป็นที่สำหรับแขวนผ้าเช็ดตัว
  • ใช้ผิดมาตลอด นึกว่าเป็นที่นั่งใส่ถุงเท้า
  • ของมีอยู่ทุกโรงแรม แต่ไม่เคยมีใครบอก
  • พูดตามตรงเลยนะ และอาจจะไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่ การจัดของในกระเป๋าเดินทางบนที่วางนี้ช่วยลดอาการปวดหลัง

เรียกได้ว่า จากอุปกรณ์ธรรมดาในห้องพัก กลายเป็นบทสนทนาระดับประเทศ และทำให้หลายคนถึงกับอุทานว่า “อ๋อ… มันเอาไว้ใช้แบบนี้นี่เอง!”

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