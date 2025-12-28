ชาวเน็ตญี่ปุ่นถกสนั่น อุปกรณ์ปริศนา ในโรงแรม คนกว่า 80% ไม่รู้เอาไว้ทำอะไร ล่าสุดมีคอมเมนต์เฉลยแล้ว ไม่ได้เอาไว้นั่ง
กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ญี่ปุ่น เมื่อผู้ใช้รายหนึ่งโพสต์ภาพอุปกรณ์ชิ้นเล็กที่พบได้บ่อยในโรงแรม พร้อมข้อความว่า “ราว ๆ 80% ของคนไม่รู้ว่าสิ่งนี้เอาไว้ใช้ทำอะไร เป็นอุปกรณ์ลึกลับของโรงแรม” ซึ่งโพสต์ดังกล่าวจุดกระแสความสงสัยทันที
ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ บ้างก็เดาว่าเป็นเก้าอี้ บ้างคิดว่าเป็นที่วางเท้า บ้างใช้มันสำหรับตากชุดชั้นใน บางคนถึงกับบอกว่า “เคยเห็นทุกครั้งที่เข้าพัก แต่ไม่เคยกล้าใช้”
สิ่งของในภาพคืออะไร?
อุปกรณ์ที่เห็นในภาพคือ ที่วางกระเป๋าเดินทางแบบพับได้ (Luggage Rack / Suitcase Stand)เป็นของใช้มาตรฐานที่พบได้บ่อยในโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมธุรกิจในญี่ปุ่นที่มีพื้นที่ห้องค่อนข้างจำกัด ลักษณะเด่นคือ
- โครงโลหะพับได้ ประหยัดพื้นที่
- สายผ้าหรือไนลอนขึงด้านบน รองรับน้ำหนักกระเป๋า
- ความสูงพอดีเอว ช่วยยกกระเป๋าขึ้นจากพื้น
- เอาไว้ใช้ทำอะไร? หน้าที่หลักของอุปกรณ์นี้คือ
- วางกระเป๋าเดินทางเพื่อไม่ต้องวางบนพื้น
- หยิบของในกระเป๋าได้สะดวก โดยไม่ต้องก้มบ่อย
- ช่วยรักษาความสะอาด ไม่ให้กระเป๋าสัมผัสพื้นห้อง
- ป้องกันเตียงหรือโต๊ะเสียหาย จากการวางกระเป๋าหนัก ๆ
หลังโพสต์ถูกแชร์ออกไป มีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้ามาแสดงความเห็น เช่น
- ฉันเองก็เคยนั่งบนเก้าอี้ตัวนี้มาหลายปีโดยคิดว่ามันเป็นแค่เก้าอี้สำรอง
- เพิ่งรู้วันนี้เองว่าเอาไว้ทำอะไร
- คิดว่ามันเป็นที่สำหรับแขวนผ้าเช็ดตัว
- ใช้ผิดมาตลอด นึกว่าเป็นที่นั่งใส่ถุงเท้า
- ของมีอยู่ทุกโรงแรม แต่ไม่เคยมีใครบอก
- พูดตามตรงเลยนะ และอาจจะไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่ การจัดของในกระเป๋าเดินทางบนที่วางนี้ช่วยลดอาการปวดหลัง
เรียกได้ว่า จากอุปกรณ์ธรรมดาในห้องพัก กลายเป็นบทสนทนาระดับประเทศ และทำให้หลายคนถึงกับอุทานว่า “อ๋อ… มันเอาไว้ใช้แบบนี้นี่เอง!”