หมอเจด เผย 5 ข้อ แน่นหน้าอกตอนนอน แค่กรดไหลย้อน หรือ โรคหัวใจ เตือน แบบไหนยังพอวางใจได้ แบบไหนไม่ควรรอ เผย “เวลาที่เป็น” ช่วยบอกสาเหตุ
วันที่ 28 ธ.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โพสต์ภาพข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ “หมอเจด” ระบุว่า
มีใครเคยเป็นบ้างครับ นอนอยู่ดี ๆ แล้วรู้สึกแน่นหน้าอก อึดอัด หายใจไม่สุด บางคนสะดุ้งตื่นกลางดึก ใจเต้นแรง เหงื่อออก แล้วก็เริ่มกังวลว่า “นี่เราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่า?” แต่พอไปหาหมอ บางคนกลับถูกบอกว่าเป็นแค่กรดไหลย้อน
ทำให้หลายคนสับสนมาก เพราะอาการของกรดไหลย้อนกับโรคหัวใจมันคล้ายกันจริง ๆ โดยเฉพาะตอนกลางคืน วันนี้ผมจะพาแยกให้ชัดครับว่า แน่นหน้าอกแบบไหนยังพอวางใจได้ และแบบไหนไม่ควรรอ
หมอเจด เผย 5 ข้อ แน่นหน้าอกตอนนอน กรดไหลย้อน-โรคหัวใจ
1.แน่นหน้าอกแบบกรดไหลย้อน มักเป็นหลังนอนราบหรือกินอิ่ม
กรดไหลย้อนมักกำเริบตอนนอน เพราะท่านอนราบทำให้กรดจากกระเพาะไหลย้อนขึ้นมาได้ง่าย อาการจะรู้สึกแสบร้อน จุกแน่นกลางอกหรือใต้ลิ้นปี่ เหมือนมีอะไรดันขึ้นคอ
บางคนเรอเปรี้ยว ขมปาก หรือแสบคอร่วมด้วย มักเป็นมากหลังมื้อเย็น กินอิ่มจัด กินมัน เผ็ด กาแฟ หรือแอลกอฮอล์ และจะดีขึ้นเมื่อยกหัวสูง หรือลุกนั่ง อาการแน่นแบบนี้มักไม่ร้าวไปแขน คอ หรือกรามครับ
2.แน่นหน้าอกแบบหัวใจ มักเป็น “แน่นบีบ” และไม่เกี่ยวกับท่าทาง
อาการจากโรคหัวใจจะต่างออกไป คือแน่น บีบ อึดอัดเหมือนมีอะไรมากดทับกลางอก บางคนอธิบายว่าเหมือนมีของหนักวางบนอก หรือหายใจไม่อิ่ม
อาการนี้มักไม่หายง่าย ๆ ด้วยการเปลี่ยนท่า และอาจเป็นแม้นอนนิ่ง ๆ ไม่ได้กินอะไรหนักก่อนหน้า ที่สำคัญคือมักร้าวไปแขนซ้าย ไหล่ คอ หลัง หรือกราม และอาจมีเหงื่อแตก ใจสั่น คลื่นไส้ หรือหน้ามืดร่วมด้วย แบบนี้ต้องระวังมากครับ
3.เวลาที่เป็น ช่วยบอกสาเหตุได้
กรดไหลย้อนมักเป็นหลังอาหาร 1-3 ชั่วโมง หรือช่วงดึกตอนนอนราบ แต่ถ้าแน่นหน้าอกเกิดร่วมกับความเครียด เหนื่อยง่าย เดินนิดเดียวก็แน่น หรือเป็นซ้ำ ๆ แม้ไม่ได้กินอิ่ม อันนี้ต้องเริ่มคิดถึงหัวใจ โดยเฉพาะคนอายุ 40+ คนที่มีเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง สูบบุหรี่ หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจครับ
4.ลองสังเกตว่า “อะไรทำให้อาการดีขึ้น”
ถ้าแน่นหน้าอกแล้วดีขึ้นชัดเจนเมื่อเรอ ลุกนั่ง ยกหัวสูง หรือกินยาลดกรด มักจะไปทางกรดไหลย้อนมากกว่า แต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้น เปลี่ยนท่ายังแน่นเหมือนเดิม หรือแน่นมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะร่วมกับเหนื่อย เหงื่อออก ใจเต้นผิดปกติ อย่ารอครับ ต้องรีบตรวจหัวใจทันทีครับ
5.กลุ่มที่ห้ามชะล่าใจ แม้คิดว่าเป็นกรดไหลย้อน
มีหลายคนเลยครับที่เป็นโรคหัวใจ แต่ชอบเข้าใจผิดว่าเป็นกรดไหลย้อน โดยเฉพาะผู้หญิง ผู้สูงอายุ และคนเป็นเบาหวาน เพราะอาการอาจไม่เจ็บชัด แค่แน่น อึดอัด หรือเหนื่อยล้าแบบแปลก ๆ ถ้ามีอาการแน่นหน้าอกตอนกลางคืนบ่อยขึ้น ถี่ขึ้น หรือรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ควรตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจเลือด และประเมินความเสี่ยง อย่ารอให้เจ็บหนักก่อนครับ
สรุป คือ แน่นหน้าอกตอนนอนไม่ได้แปลว่าอันตรายทุกครั้ง แต่ก็ไม่ใช่อาการที่ควรมองข้าม ถ้าแน่นแบบแสบร้อน จุก แน่นหลังอาหาร และดีขึ้นเมื่อเปลี่ยนท่า มักเป็นกรดไหลย้อน
แต่ถ้าแน่นบีบ อึดอัด ร้าว เหนื่อย เหงื่อออก หรือเป็นซ้ำ ๆ โดยไม่ชัดเจนว่าเกิดจากอาหาร แบบนี้หัวใจอาจกำลังส่งสัญญาณเตือนอยู่ อย่ารอให้ร่างกายร้องดังครับ ตรวจเร็ว รู้เร็ว ปลอดภัยกว่าเยอะครับ