ไทยสร้างไทยเดือดทนายน้ำมนต์นำทีมผู้สมัครหญิง สส. กทม. ของพรรค ตบเท้าประณามโดม ปกรณ์ ลัมปมคอมเมนต์คุกคามทางเพศจินนี่ในฐานะคนทำงานการเมือง จี้หยุดพฤติกรรมไร้วุฒิภาวะ ต้องแสดงความรับผิดชอบ และขอโทษสังคม ที่ไม่เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

นางสาวณัฐกัญญ์ภา อภิญญ์มณีณัฐ หรือทนายน้ำมนต์ทนายความและผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทย ขอเป็นตัวแทนกลุ่มผู้สมัคร สส. หญิง ของพรรคไทยสร้างไทย ออกแถลงประณามและเรียกร้องความรับผิดชอบต่อพระเอกคนดังโดม ปกรณ์ ลัมที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ภาพของคุณจินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ ในลักษณะที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศอย่างรุนแรง ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่สามารถมองข้ามได้ แต่เป็นประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีและความเคารพที่มนุษย์พึงมีต่อกัน

ในฐานะที่ดิฉันเป็นลูกผู้หญิง ที่เคยชื่นชมคุณโดมในบทบาทของการแสดงเป็นพระเอก และดิฉันเคยคิดว่าคุณโดมจะเป็นพระเอกตัวจริง ที่มีวุฒิภาวะและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

ในนามของผู้สมัคร สส. หญิงทุกคน พร้อมคณะทำงานปกป้องและส่งเสริมความเท่าเทียมสตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศ ของพรรคไทยสร้างไทยดิฉันขอประณามการกระทำดังกล่าว และเรียกร้องให้พระเอกคนดังออกมาแสดงความรับผิดชอบ และขอโทษต่อการกระทำของตนเองอย่างจริงใจ

ไม่เพียงแต่การขอโทษต่อคุณจินนี่ แต่ต้องขอโทษและรับผิดชอบต่อสังคม ในเวลาที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการผลักดันความเท่าเทียมทางเพศ และทุกฝ่ายต่างพยายามร่วมกันขับเคลื่อนกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างมาตรฐานสังคมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับทุกคน ทุกเพศ แต่เรากลับต้องมาเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้ต้องเกิดกระแสการปกป้องสิทธิของผู้หญิง

ซึ่งความจริงแล้ว ไม่ควรจะมีใครต้องมาพบเจอการกระทำในลักษณะการคุกคามทางเพศเยี่ยงนี้ กับคนทำงานการเมืองอย่างคุณจินนี่ ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจช่วยงานพรรคและขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อช่วยคนตัวเล็กให้มีโอกาสทัดเทียมในสังคมไทยอย่างเต็มความสามารถ

โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มีอาการเจ็บป่วย แต่ก็ยังทำงานทุ่มเทให้พรรคอย่างเต็มที่ คุณจินนี่ และพี่ชายอีก 2 คน ก็มาช่วยทำงานอย่างแข็งขัน ในวันสมัคร สส. คุณหญิงสุดารัตน์ไม่สามารถไปได้ คุณจินนี่ก็ไปให้กำลังใจกับผู้สมัครทุกคน แทนคุณแม่

แล้วคนที่ตั้งใจดีต่อบ้านเมือง ต่อพรรคไทยสร้างไทยอย่างคุณจินนี่ ไปทำความผิดอะไร ที่คุณโดมมาทำกับเธอแบบนี้ คุณโดมก็มีคุณแม่ มีญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิง

พวกเราในพรรคไทยสร้างไทย ขอให้แยกแยะให้ชัดเจนระหว่างการชื่นชมกับการคุกคาม ซึ่งในกรณีนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นการแสดงออกที่ไร้วุฒิภาวะ และเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างชัดเจน พรรคไทยสร้างไทยยืนยันว่า การปกป้องสิทธิและความเท่าเทียมของสตรี และผู้มีความหลากหลายทางเพศ คือพันธกิจที่สำคัญยิ่ง และไม่ใช่เพียงประเด็นเพื่อการหาเสียงทางการเมือง แต่คือการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

สุดท้ายนี้ ในนามของทีมไทยสร้างไทย ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่รับไม่ได้กับการกระทำดังกล่าว และออกมาส่งเสียงปกป้องคุณจินนี่ ขอกราบขอบพระคุณจากหัวใจ พวกเราในฐานะคณะทำงานปกป้องและส่งเสริมความเท่าเทียมสตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศ ของพรรคไทยสร้างไทย จึงขอทำหน้าที่ปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้หญิง และผู้มีความหลากหลายทางเพศทุกคนในสังคมไทย ไม่ให้ถูกคุกคามเช่นนี้อีกต่อไป

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