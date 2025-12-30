นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุ แพทย์เวร แสดงความเห็น แม่บ้านมหาภัย ไม่ใช่เรื่องความผิดพลาด เพราะสิ่งที่ใส่ลงไป ทำให้เกิดอันตรายจนถึงชีวิตได้ ควรโดนข้อหาหนัก

เรื่องราวเตือนภัยแม่บ้าน ที่กลายเป็นทอลก์ออฟเดอะทาวน์ของวันนี้ ​เมื่อจ้างแม่บ้านออนไลน์ มาทำความสะอาดบ้าน แต่กลับพบพฤติกรรม นำเดทตอลผสมใส่ในนมให้ลูกนายจ้างดื่ม ซึ่งพบว่า แม่บ้านรายนี้ถูกออกมาแฉเพิ่มว่า มีพฤติกรรมลักขโมย​ด้วย และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวไปสอบปากคำหลังจจากเดินทางมาออกรายการโหนกระแสเป็นที่เรียบร้อย จากที่ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ไม่รับแจ้งความ

ล่าสุด เพจ หมอเวร ได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องร้ายแรง และสารที่เติมลงไปในนมนั้น อาจสามารถทำให้เด็กถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น ควรดำเนินคดีร้ายแรงได้

ป้าแม่บ้าน เดทตอล

โพสต์ดังกล่าวระบุว่า “ข่าวจาก โหนกระแส เมื่อเที่ยงที่ดูแล้วแทบสะอึก ป้าแม่บ้านจ้างออนไลน์แบบรายวันแอบเอา เดทตอลผสมในนมให้เด็กอายุ 2 ขวบกิน น้องซัดไปเกือบ 2 นาที โชคดีที่ยายได้กลิ่นไหวตัวเร็ว จึงรีบพาไปโรงพยาบาลทัน

นี่ไม่ใช่เรื่องซน ไม่ใช่เรื่องสะเพร่า และไม่ใช่เผลอใส่ผิด
ในเดทตอลมีสารกลุ่ม phenol
สำหรับเด็กเล็ก = พิษตรง ๆ
ผลที่เกิดกับเด็ก 2 ขวบ อาจเป็นได้ตั้งแต่
แสบปาก แสบคอ ร้องไห้ผิดปกติ
อาเจียน สำลัก หายใจลำบาก
ซึม ไม่ตอบสนอง
ชัก หมดสติ
ตับ ไต เสียหาย
และร้ายแรงสุดอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย

ประเด็นที่หลายคนยังเข้าใจผิดนิดเดียวคงไม่เป็นไรแต่สำหรับเด็กเล็ก ไม่มีคำว่านิดเดียวเพราะสารเคมีไม่ใช่ยา และร่างกายเด็กไม่สามารถทนทานต่อสารเคมีได้เท่าผู้ใหญ่ได้

ขมวดตรงนี้ให้ชัด ถ้าตั้งใจผสมถ้ารู้ว่าไม่ใช่ของกินถ้าเด็กต้องเข้าโรงพยาบาลนี่ไม่ใช่ความผิดพลาด แต่คือ การพยายามฆ่า

ฝากถึงพ่อแม่ทุกบ้าน อย่าไว้ใจคนแปลกหน้ากับเด็กง่ายเกินไป สารเคมีทุกชนิด ต้องเก็บให้พ้นมือ ถ้าเด็กกินอะไรผิดปกติ รีบพาไปโรงพยาบาลทันที เพราะเด็กพูดไม่ได้ แต่ร่างกายเขาเสียหายจริง เรื่องนี้ไม่ควรเงียบ เพราะถ้าวันนี้ไม่เป็นข่าวพรุ่งนี้อาจเป็นบ้านคุณแทนก็ได้”

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