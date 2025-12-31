คุมเข้มป้องกันอุบัติเหตุปีใหม่ ประเดิมวันแรก 7 วันอันตราย เมาแล้วขับโดนจับ ศาลสั่งคุมประพฤติ 273 คดี กทม.สูงสุด 45 คดี ตามด้วย นนทบุรี 40 คดี

วันที่ 31 ธ.ค.2568 ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในวันแรก (วันที่ 30 ธ.ค.2568) ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 พบว่ามีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติรวมทั้งสิ้น 321 คดี แบ่งเป็น

คดีขับรถในขณะเมาสุรา 273 คดี คิดเป็นร้อยละ 85.05 คดีขับรถประมาท 4 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.25 และคดีขับเสพ 44 คดี คิดเป็นร้อยละ 13.70

เมื่อเปรียบเทียบคดีขับรถขณะเมาสุราในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ซึ่งมีจำนวน 273 คดี กับช่วงปีใหม่ 2568 ที่มีจำนวน 344 คดี พบว่าลดลง 71 คดี

ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 45 คดี จังหวัดนนทบุรี 40 คดี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 36 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ห่วงใยประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ โดยกรมคุมประพฤติได้เตรียมแผนดำเนินงานรองรับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ภายใต้แนวคิด “คุมประพฤติห่วงใย ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ลดอุบัติภัยทางถนน” ผ่าน 4 มาตรการสำคัญ

ได้แก่ 1.มาตรการด้านการบริหารจัดการ 2.มาตรการด้านการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3.มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 4.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

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ทีมข่าวสด รายงาน 31 ธ.ค.2568

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