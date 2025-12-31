เก้าอี้ชายหาด ราคาแพงลิบ นักท่องเที่ยวบ่น แบบนี้ไม่ไหว คิดเงินตัวละ 100
ช่วงเทศกาล หลายคนเดินทางไปพักผ่อนใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดยาวกับครอบครัวและคนที่รัก ทำให้ปริมาณการเดินทางหนาแน่นในช่วงน้ี
สิ่งที่ตามมาหลังนักท่องเที่ยวเพิ่มปริมาณขึ้นคือการใช้จ่ายเงินไปสำหรับการกินการเที่ยว ทำให้พ่อค้าแม่ค้าบางคนฉวยโอกาสในช่วงนี้ ขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรม
ล่าสุด กลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการแชร์และแสดงความคิดเห็นอย่างหนัก ในเรื่องการขึ้นราคาที่ไม่เป็นธรรม
โพสต์ระบุว่า “โหดมาก..ชะอำค่าที่นั่ง 600 เรามา 6 คนค่ะ เขาจัดเป็นชุดค่ะ600 มีเก้าอี้ 8 ตัวถามว่าแพงอะไรเขาตอบว่าเทศกาลครับ เราบอกว่าเป็นคนเพชร500ได้ไหมเพราะว่าแพงมากค่ะ”
โดยนักท่องเที่ยวหลายราย เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า แพงเกินไปจริงๆ เพิ่งไปมาจ่ายเพียงตัวละ 30 บาทเท่านั้น และอยากให้มีการควบคุมและไม่คิดราคาแพงเกินจริง