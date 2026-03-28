ตกใจสุดขีด งูเห่า โผล่ในที่นอน เย็นวาบเลื้อยผ่านคอ ขณะนอนหลับที่โรงแรม เรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยจับ ใช้เวลาไม่นาน พบซุกตัวอยู่หัวเตียง
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์คลิปหวาดเสียว ขณะนอนพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ในจ.กระบี่ แล้วมี งูเห่า เลื้อยมาบนที่นอน โดยเขียนข้อความระบุว่า ประสบการณ์หลอนสุด เราได้มาพักโรงแรมแห่งหนึ่ง ที่กระบี่ เหตุเกิดเวลาประมาณตี 5 แฟนเราลุกออกจากห้องแล้วร้องไห้ตะโกนบอกว่ามีงู งูอยู่บนที่นอน
บนหัว
ตอนแรกเรานอนอยู่อ่ะก็นึกว่ามีผีทะลุออกจากกำแพง แต่มาฟังดีดีบอกว่างู งูเลื้อยผ่านคอไป งูเห่าตัวสีดำ แล้วโรงแรมจะมีงูได้ไง สรุปให้ภาพเล่าเรื่อง
ต่อมามีเจ้าหน้าที่เข้ามาจับงู โดยค้นหาอยู่ไม่นาน ก่อนจะเจออยู่ที่ซอกเตียงบนหัวนอน และทำการจับงูได้สำเร็จ ซึ่งงูตัวดังกล่าวมีลักษณะดุร้าย พยายามพุ่งฉกเจ้าหน้าที่ที่มาจับงู ซึ่งเจ้าหน้าที่เผยว่าเป็นเรื่องที่แปลก ที่งูขึ้นมาอยู่ชั้นบนได้ อาจมีกิ่งไม้ที่ยีดพาดเข้ามาในตัวอาคาร ทำให้งูเลื้อยเข้าได้