วิจารณ์สนั่น เจ้าของบ้าน ติดป้ายหน้าบ้าน ระบุ จะวางยาเบื่อหมา ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้ ชี้ติดป้ายแบบนี้ไม่ได้มีผลดี หากหมาเป็นอะไร จะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรก

กลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกัน เมื่อหน้าบ้านหลังหนึ่ง นำป้ายมาติด พร้อมเขียนข้อความว่า ผมจะวางยาเบื่อหมาในบริเวณบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป โดยเพจ ชมรมจิตอาสารักษ์สัตว์ นำภาพป้านดังกล่าวมาโพสต์ พร้อมเขียนข้อความ ระบุว่า ติดป้ายแบบนี้ไม่ได้มีผลดีต่อตัวคุณเลย หากหมาเป็นอะไรไปคุณจะเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรก

ขณะที่คอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าว มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ หวั่นจะเกิดอันตรายกับหมาแมวในบริเวณนั้น

โดยคอมเมนต์ที่น่าสนใจ อาทิ

  • ประกาศแบบนี้ดีแล้วครับ เวลามีเหตุตำรวจจะได้ไม่ต้องตามหาคนร้าย
  • ถือว่าแจ้งเตือนแล้วเนาะ
  • ในบริเวณบ้านที่เขาว่าหมายถึงแบบไหน ตัวไหนผ่านหน้าบ้านงี้หรอ

ทั้งนี้สำหรับในแง่ของข้อกฎหมายเพจ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย, ประเทศไทย (Soi Dog – in Thai) ให้ข้อมูลว่า การวางยาเบื่อหมาแมวผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ หรือ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557 ในมาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร

หากผู้ใดกระทำผิดตามมาตรา 20 จะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ยาเบื่

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