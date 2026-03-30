โวย สอบได้อันดับ 2 สสจ.เมืองคอน อันดับ 1 ลาออก แต่ไม่เลื่อน อ้างไม่มีงบประมาณ ถามถ้าเป็นลูกผู้ว่าฯ ลูกนายแพทย์ ลูก สส. จะรับหรือไม่

30 มี.ค. 69 – นายณัฐวุฒิ ภารพบ ผอ.โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ไลฟ์สดขอความเป็นธรรมให้กับ นายอดิสร ชูแก้ว หลานชาย ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.เชียรใหญ่ (ลูกจ้าง)

ภายหลังหลานชายได้สอบบรรจุพนักงานของรัฐ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขนครศรีธรรมราช เป็นลำดับที่ 2 โดยสอบเมื่อเดือน ก.ย. 68 ทางต้นสังกัดมีการเรียกคนได้ลำดับ 1 ไปทำงานก่อน อย่างไรก็ตามคนได้อันดับ 1 ทำงานได้เพียง 2 เดือน ก็ลาออกจากราชการ ด้วยเหตุผลส่วนตัว

นายณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า ตามหลักแล้ว คนที่ 1 ลาออก คนที่ 2 จะต้องถูกเรียกตัวเข้าทาทำงานต่อ เพราะในเอกสารชี้แจงเรื่องผลการสอบบัญชีคงอยู่ 2 ปี หมายความว่าภายใน 2 ปี หากคนที่ 1 ลาออก หรือมีเหตุอันใดต้องออกจากหน้าที่ ลำดับถัดมาก็จะขึ้นมาแทนตำแหน่งทันที

แต่กรณีของหลานชายตนไม่เป็นอย่างนั้น สสจ. อ้างว่าไม่มีงบประมาณ ไม่ได้ทำเผื่อเอาไว้ ตอบคำถามแบบโยนกันไปมา ตนได้ยื่นหนังสือไปยัง สสจ.เฉลิมพระเกียรติ เจ้าของตำแหน่งต้นเหตุ

“ผมงงกับคำตอบไม่มีงบประมาณ ผมถามว่า หากลำดับที่ 2 เป็นลูกผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ ลูกของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหรือเป็นลูกของ สส. จะรับหรือไม่”

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