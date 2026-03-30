คลิปที่กลายเป็นไวรัล หนุ่มถือถุงดำ หยุดยืนนิ่งท่าเดิมตรงจุดเดิมทุกวัน ชาวเน็ตเมนต์จนเรียกน้ำตา เข็นพ่อนั่งวีลแชร์ จนถูกรถชนเสียชีวิตต่อหน้าตรงนี้ ด้านสาวแฟนน้องชายคนในคลิปโผล่เฉลย ก่อนจะดราม่าไปไกล
วันที่ 30 มี.ค.69 สมาชิก TikTok @yotin224 โพสต์คลิปชายคนหนึ่ง คล้ายคนเร่ร่อน ถือถุงดำไว้ในมือข้างละใบ แล้วชูขึ้น ก่อนหยุดยืนนิ่งอยู่กับที่เป็นเวลานาน แล้วเดินต่อ โดยระบุข้อความว่า “อะไรที่อยู่ในใจชายคนนี้ ทุกๆ วันในช่วงเวลาเดิม…จะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงจุดนี้”
หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆ นานา หลายคนออกไปทางติดตลก แต่หลายคนออกแนวเวทนา สงสาร และเห็นใจ และไม่ขำไปเรื่องแบบนี้ เนื่องจากเชื่อว่าหนุ่มคนนี้คงมีอะไรในใจ ถึงได้มายืนทำท่าแบบนี้ทุกวัน
ขณะที่มีชาวเน็ตรายหนึ่ง เข้ามาคอมเมนต์จนกลายเป็นกระแสไปในทันที เมื่อบอกว่า เมื่อก่อนหนุ่มคนนี้เคยอยู่กับพ่อ พาพ่อนั่งวีลแชร์มาตามถนน แล้วพ่อถูกรถชนเสียชีวิตตรงจุดนี้ จึงทำให้หนุ่มคนนี้ช็อกแล้วจะทำแบบนี้ทุกๆ วัน ส่วนถุงดำนั้นก็เป็นถุงที่ถือให้พ่อในวันเกิดเกิดเหตุ
จากข้อความดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก รวมทั้งนำออกไปเล่าตามช่องต่างๆ หรือเพจต่างๆ มากมาย จนกลายเป็นกระแสไวรัล โดยที่ยังไม่ทราบว่าความจริงว่าเป็นแบบนั้นหรือไม่
แต่แล้วไม่นาน ก็มีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่ง ซึ่งมีบ้านอยู่ตรงจุดนี้ เข้ามาคอมเมนต์ว่า “อันนี้แถวหน้าบ้านเราเองค่ะ ก็ไม่เคยเห็นมีอุบัติเหตุใครเสียชีวิตตรงนี้นะคะ ถ้าเสียนี่จำได้ว่าเกิน 20 ปีมาแล้วค่ะ แล้วก็เป็นฝรั่งด้วย”
หลังจากนั้น น้องสะใภ้ของหนุ่มคนดังกล่าวซึ่งเห็นคลิปเข้าพอดี และเข้ามาคอมเมนต์อธิบายว่า “พ่อเขาเสียเพราะโรคประจำตัวค่ะ เป็นพี่ชายแฟนเราค่ะ เอามาอยู่ด้วยแล้วเขาหนีออกไปค่ะ เผลอแป๊บเดียวเขาก็หนีไป แล้วพ่อเขาไม่ได้โดนรถชนค่ะ ส่วนตัวเขาเคยโดนรถชนมา”