เชียงใหม่ไม่ไหวแล้ว! กรมฝนหลวง เผยภาพทางอากาศ เหนือตัวเมืองเชียงใหม่ ฝุ่นพิษหนามาก จนแทบมองไม่เห็นอะไรเลย อันตรายต่อสุขภาพประชาชน
วันที่ 31 มี.ค.69 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โพสต์คลิปหลังจากบินสำรวจคุณภาพอากาศในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 0.1-3 ไมโครเมตร บริเวณสนามบินเชียงใหม่ ด้วยวิธีการ Touch and Go เวลา 09:38 น. – 09:46 น.
พร้อมกับโพสต์คลิปสภาพอากาศเหนือเมืองเชียงใหม่ ที่มีแต่ฝุ่นพิษ จนแทบมองไม่เห็นอะไรเลย คล้ายกับหมอกแต่อันตรายต่างกันลิบลับ โดยสรุปรายงานไว้ดังนี้
สนามบินเชียงใหม่ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 09:38 – 09:46 น. ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของชั้นบรรยากาศกับความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก 0.1 – 3 ไมโครเมตรเทียบกับอุณหภูมิที่ระดับความสูงผิวพื้น 10,000 ฟุต บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ท้องฟ้ามีลักษณะฟ้าโปร่ง แต่มีฟ้าหลัวอย่างหนาแน่นมากในบรรยากาศบริเวณ อ.เมืองเชียงใหม่ และตรวจพบชั้นบรรยากาศอุณหภูมิผกผันใกล้ผิวพื้น – 5,600 ฟุต และมีจำนวนใกล้เคียงเมื่อวันก่อนหน้า เมื่อพิจารณาความเข้มข้นของฝุ่นที่ตรวจพบในบรรยากาศ
ขณะปฏิบัติการ พบว่ามีความเข้มข้นสูงบริเวณผิวพื้นอยู่ในเกณฑ์สูง – สูงมาก มีค่า 900- 12500 อนุภาคต่อลูกบาศก์เซนติเมตรและในช่วงบริเวณผิวพื้น – 1,900 ฟุต มีความเข้มข้นอยู่ในระดับสูงมาก หลังจากนั้นมีค่าความเข้มของฝุ่นขนาดเล็กลดลงตามความสูงที่เปลี่ยนไป และมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ที่ระดับความสูงมากกว่า 10,000 ฟุต
แสดงให้เห็นว่าในวันนี้ฝุ่นจำนวนมากถูกกักเก็บที่บริเวณผิวพื้น อีกทั้งยังพบชั้นขวางกั้นฝุ่นที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการกักเก็บของฝุ่นขนาดเล็ก ที่ทำให้ฝุ่นไม่สามารถลอยขึ้นในบรรยากาศได้อย่างอิสระ ที่ความสูงผิวพื้น – 1,900 ฟุต, 2,300 3900 และ 5,200 – 5,600
ยิ่งไปกว่านั้นระดับชั้นบรรยากาศอุณภูมิผกผันที่เป็นปัจจัยหลัก อยู่ในช่วงความสูงผิวพื้น 3,900 ฟุต เท่านั้น ที่เป็นระดับที่ส่งผลให้คุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM) :) มีผลต่อสุขภาพของประชาชน จ.เชียงใหม่ และบริเวณจังหวัดใกล้เคียง