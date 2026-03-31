เปิดเงื่อนไข ไทยช่วยไทยพลัส เชื่อมคนละครึ่ง-บัตรคนจน ต้องลงทะเบียนใหม่มั้ย ใครได้บ้าง เตรียมเริ่มใช้เดือนพ.ค.นี้
วันที่ 31 มี.ค.2569 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชน
กระทรวงการคลังเตรียมมาตรการ ไทยช่วยไทยพลัส รวม 2 กลุ่มไว้ด้วยกันคือ
- -กลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐ 13.4 ล้านคน
- -คนละครึ่งพลัส
โดยตั้งเป้าหมายให้เริ่มใช้จ่ายครั้งแรกในเดือนพ.ค.2569 ซึ่งกำลังจัดทำรายละเอียด ทั้งวงเงินที่จะได้รับ การเชื่อมข้อมูลร้านค้าเข้าด้วยกัน และจะเสนอ ครม.นัดแรกก่อนสงกรานต์ทันที
ด้านนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน ในส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ครม.รักษาการ เคยมีมติให้ 100 บาท เป็นเวลา 1 เดือน ช่วงเดือน เม.ย.นี้ จะต้องหยุดไปก่อน เพราะ ครม.ชุดใหม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แล้ว แต่หลังจากนี้ รมว.คลัง สั่งให้ทบทวนในการช่วยเหลือใหม่ เพื่อให้ใช้เดือน พ.ค. แต่จะได้เงินเท่าไรนั้น คิดว่าไม่น้อยกว่าเดิมแน่นอน
เช่นเดียวกับโครงการคนละครึ่งพลัส ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นนโยบายเร่งด่วน ซึ่งจะเสนอ ครม.นัดแรกเช่นกัน เปิดลงทะเบียนในปลายเดือน เม.ย.นี้ และเริ่มใช้ครั้งแรกได้เดือน พ.ค.นี้
สำหรับเงื่อนไขโครงการใหม่อย่าง ไทยช่วยไทยพลัส หรือคนละครึ่งพลัสเดิมนั้น
- -ต้องมาลงทะเบียนใหม่ทุกคน ทั้งคนเก่าและคนใหม่ผ่านแอปเป๋าตัง
- -วงเงินที่ได้รับ จำนวนคนได้สิทธิ และช่วยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นั้น ต้องรอดูความเหมาะสมของงบประมาณ
- -เสนอเข้า ครม.ก่อนสงกรานต์
- -ปลายเดือนเม.ย.2569 เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง
- -เดือนพ.ค.2569 เริ่มใช้ครั้งแรก
โดยในคนละครึ่งพลัสรอบใหม่นี้ จะรวมฝั่งร้านค้าที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการกว่า 1 แสนราย และร้านคนละครึ่งอีก 9 แสนรายเข้ามาอยู่รวมกัน และรับซื้อสินค้าได้จากทั้ง 2 โครงการ ภายใต้ชื่อ ไทยช่วยไทยพลัส
มาตรการเหล่านี้จะรองรับกรณีเกิดสงครามนาน 3-4 เดือน แต่ถ้าสถานการณ์ลากยาวกว่านั้น ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมอีก ขณะที่การจัดทำงบประมาณปี 70 ล่าสุดได้รับการยืนยันจากสำนักงบประมาณแล้วว่าจะไม่ล่าช้า
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