จบดราม่า ผกก.ขอโทษ หมูเฟิร์น อินฟลูฯสาว ปม ตร.เรียกเงินค่าน้ำมันไปที่เกิดเหตุ หลังร้อยเวรยอมรับข้อเท็จจริงกับทางผู้กำกับแล้ว เรื่องอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ ตอนนี้ไม่ได้ติดใจอะไรเพิ่มเติมแล้ว

จากดราม่าร้อน เมื่อ ชลธิชา ธาราโรจน์ อินฟลูฯ สาว ร้องโจรขึ้นบ้าน ตำรวจให้ประชาชนเติมน้ำมันให้ ถึงจะเข้ามาดูที่เกิดเหตุ ก่อนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีร่อนหนังสือชี้แจงด่วน คาดเป็นเรื่องเข้าใจผิด และสื่อสารคลาดเคลื่อน พร้อมมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

สำหรับความคืบหน้า วันที่ 6 เม.ย.2569 พ.ต.อ.คนองฤทธิ์ ดาราช ผกก.สภ.ม่วงสามสิบ เดินทางไปพบ ชลธิชา ธาราโรจน์ หรือใบเฟิร์น ด้วยตนเอง โดยผู้เสียหายยืนยันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องจริงตามที่เคยโพสต์ไว้

ก่อนเฟซบุ๊ก ชลธิชา ธาราโรจน์ โพสต์ภาพคู่ ผกก.สภ.ม่วงสามสิบ และระบุว่า “จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนะคะ”

ขณะนี้ทางผู้กำกับเข้ามาพบและชี้แจงกับทางเราเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าจะดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องที่สุด

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ร้อยเวรท่านดังกล่าว ได้มีการยอมรับข้อเท็จจริงกับทางผู้กำกับแล้ว และขณะนี้เรื่องได้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ โดยส่งต่อไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อย

หมูเฟิร์นขอขอบคุณทางผู้กำกับและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้ามาดูแลและดำเนินการในเรื่องนี้อย่างรวดเร็วค่ะ ณ ตอนนี้ไม่ได้ติดใจอะไรเพิ่มเติมแล้ว และขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของทางเจ้าหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครอีก ไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม

 

 

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