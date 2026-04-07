ญี่ปุ่น ประกาศเตรียมขึ้น ‘ภาษีท่องเที่ยว’ เป็นคนละ 600 บาท เริ่มใช้ 1 ก.ค. นี้ โดยมีผลกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ-ชาวญี่ปุ่น ทุกคนที่เดินทางออกนอกประเทศ
7 เม.ย. 69 – รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมปรับขึ้นภาษีท่องเที่ยว หรือที่เรียกกันว่า Sayonara Tax จากเดิมคนละ 1,000 เยน (203 บาท) เป็น 3,000 เยน (610 บาท) โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป
ภาษีดังกล่าว ทางญี่ปุ่นจะเรียกเก็บจากผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางออกจากญี่ปุ่น ทั้งทางอากาศ-ทางเรือ ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวญี่ปุ่น จะถูกปรับภาษีท่องเที่ยวรวมเข้าไปในราคาตั๋วโดยสารอัตโนมัติ (ยกเว้นเด็กต่ำกว่า 2 ปี – ผู้โดยสารที่มาต่อเครื่องและเดินทางออกจากประเทศภายใน 24 ชม. หลังเดินทางมาถึง)
การปรับขึ้นภาษีครั้งนี้ เป็นการรับมือปัญหากับนักท่องเที่ยวล้นเมือง รวมถึงเป็นการเพิ่มงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลคาดว่าภาษีท่องเที่ยวที่ปรับขึ้นนี้ จะสร้างรายได้เพิ่มราว 130,000 ล้านเยน ในปีงบประมาณ 69
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังต้องเสียภาษีที่พักในเมืองต่าง ๆ ของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น โตเกียว เกียวโต โอซากา และล่าสุด ฮอกไกโด ที่เริ่มจัดเก็บตั้งแต่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา 2569 ในอัตราคนละตั้งแต่ 100-500 เยน ต่อคืน โดยสามารถชำระโดยตรงกับทางโรงแรมเมื่อเช็กอินหรือเช็กเอาต์
อ้างอิง : TTR Weekly