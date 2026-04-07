ชาวต่างชาติ ตาไว เห็นชายปริศนา จับแขนเด็กสาวบนถนนสาทร ก่อนรีบมารอดัก ตัดสินใจเดินมายืนคุมเชิงขวางชายปริศนาไว้ จนเด็กสาวผ่านไปได้อย่างปลอดภัย
7 เม.ย. 69 – สังคมออนไลน์แชร์คลิปวิดีโอความยาว 33 วินาที จากแฟนเพจเฟซบุ๊ก “พระราม3 ต้องรอด” พร้อมข้อความระบุว่า “เตือนภัยเส้นสาทร ลักษณะเหมือนคนวิกลจริต เดินไปจับแขนเด็กผู้หญิงและวิ่งไปดักหน้า โชคดีมีพลเมืองดีเป็นต่างชาติคุมเชิงให้น้องผู้หญิงเดินไปจนปลอดภัย (ปากซอยถนนปั้น)
โดยในคลิปเผยให้เห็นเหตุการณ์บริเวณทางเท้าริมถนนสาทร มีชายรายหนึ่ง (เสื้อดำ) แสดงพฤติกรรมพยายามเข้าหาเด็กผู้หญิง (เสื้อชมพู) โดยยืนดักหน้า ทำให้เด็กผู้หญิงไม่กล้าเดินผ่าน
อย่างไรก็ตามช่วงเกิดเหตุ ได้มีชายชาวต่างชาติ 2 ราย เดินสวนมาพอดี และเหมือนสังเกตเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวพอดี จึงเดินมาคุมเชิงหน้าชายชุดดำคนดังกล่าว ไม่ให้เข้าใกล้เด็กผู้หญิง จนเด็กผู้หญิงเดินผ่านไปอย่างปลอดภัย
หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ หลายคนเข้ามาชื่นชมการกระทำของ 2 ชาวต่างชาติจำนวนมาก ที่มาช่วยเหลือเด็กผู้หญิงไว้ ขณะเดียวกันได้มีการเรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบดูแล เนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุ มีผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก