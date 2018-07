น้ำตาจะไหล! คุณปู่เล็บยาวสุดในโลกสถิติรวม 9 เมตร ยอมตัดเล็บที่ไว้มานาน 66 ปี

เล็บ – การไว้เล็บ เพียงแค่ความยาวนิดหน่อย บางครั้งก็ทำเรารำคาญมากพอแล้ว ยิ่งกับชีวิตประจำวันที่หยิบจับทำอะไรก็ลำบาก แต่สิ่งเหล่านี้ดูกระจอกไปเลย เมื่อเทียบกับชายคนหนึ่งที่ไว้เล็บมานานกว่า 66 ปี และวันนี้เขาตัดสินใจที่จะตัดมัน

เว็บไซต์ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส รายงานเรื่องราวของ ชริดาร์ ชีลัล ชายวัย 82 ปี จากเมืองปูเน ประเทศอินเดีย ที่ไว้เล็บที่มือซ้ายมานานกว่า 66 ปี โดยที่ไม่ได้ตัดหรือเสริมเติมแต่งแต่อย่างใด จนทำให้เขากลายเป็นชายที่มี เล็บ ยาวที่สุดในโลก ตามสถิติ กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส เคยได้บันทึกไว้

อย่างไรก็ตามล่าสุด ชริดาร์ ตัดสินใจหั่นเล็บที่ความยาวกว่า 9 เมตรทิ้ง โดยเจ้าตัวต้องบินไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำเล็บที่ตัดแล้วไปจัดเก็บไว้ที่ Ripley’s Believe It or Not พิพิธภัณฑ์ในกรุงนิวยอร์ก

ทั้งนี้ความยาว เล็บ ของคุณปู่วัย 82 ปี ก่อนจะตัดวัดรวมได้ที่ 909.6 เซนติเมตร โดยแบ่งความยาวได้ดังนี้

นิ้วก้อย : 179.1 เซนติเมตร

นิ้วนาง : 181.6 เซนติเมตร

นิ้วกลาง : 186.6 เซนติเมตร

นิ้วชี้ : 164.5 เซนติเมตร

นิ้วโป้ง : 197.8 เซนติเมตร