รู้จัก โมโม ชาเลนจ์ การ์ตูนอันตราย สั่งเด็กปาดคอ ทำร้ายตัวเอง พ่อแม่กังวลหนัก!

กลายเป็นความกังวลของพ่อแม่ หลังจากมีการแชร์เรื่องราวความน่ากลัวของ สื่อออนไลน์ ที่ปัจจุบันเด็กๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายดาย เพราะพ่อแม่ ปล่อยให้เล่นมือถือ แท็ปเล็ตได้อย่างเสรี โดยเด็กๆ นิยมดูผ่านช่องยูทูบ ไม่ว่าจะเป็นคลิปการ์ตูน แคสเกม ซึ่งมักมีการเตือนเรื่องเนื้อหาของคลิปต่างๆ บางครั้งมีเนื้อหาหยาบคายหรือทำอะไรหวาดเสียวอันตราย แทรกอยู่

แต่ล่าสุดพบว่า ชาวเน็ตเริ่มเกิดความกังวล เกี่ยวกับ Momo Challenge ซึ่งเป็นตัวละครหน้าตาน่ากลัว ซึ่งเป็นรูปปั้นจากประเทศญี่ปุ่น แต่ถูกนำมาใช้ในคลิป เป็นมีมชื่อ Momo Challenge เพื่อชักชวนให้คนบนโซเชียลทำอะไรเสี่ยงๆ รวมถึงทำร้ายผู้อื่นหรือตัวเอง พร้อมทั้งจะขู่เด็กๆ ไม่ให้บอกผู้ใหญ่

โดยพบว่า Momo Challenge แพร่หลายในปี 2018 มีการออกข่าวเตือนภัยในต่างประเทศ แต่พบว่า เริ่มกลับมาอีกครั้ง โดยใช้ตัวละครการ์ตูนดัง มาดัดแปลงและแทรกหน้าของโมโม่ เข้าไปบางช่วง เพื่อบอกให้เด็กๆ ทำสิ่งที่อันตรายอย่าง เข้าไปในครัว เปิดแก๊ส หรือหยิบมีดมาปาดคอตัวเอง โดยขู่ว่าห้ามบอกพ่อแม่ มิฉะนั้นพ่อแม่จะเกิดอันตรายในชีวิตจริง

We want to clear something up regarding the Momo Challenge: We’ve seen no recent evidence of videos promoting the Momo Challenge on YouTube. Videos encouraging harmful and dangerous challenges are against our policies.

— YouTube (@YouTube) February 27, 2019