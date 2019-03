โพสต์สุดท้าย! หนุ่มเข้ารับ การุณยฆาต ฝากข้อความถึงพ่อแม่ “ผมมีความสุขแล้ว”

จากกรณีที่ ครูยุทธ สอนกีต้าร์ อคูสติค ฟิงเกอร์สไตล์ ครูสอนกีต้าร์ ได้โพสต์เล่าเรื่องราวของลูกศิษย์คนหนึ่งที่มาขอสมัครเรียนกีต้าร์ เพราะอยากเล่นเพลง เธอรู้หรือเปล่า ของ ใหม่ เจริญปุระ เป็นเพลงสุดท้ายในชีวิต ก่อนจะเข้ารับการ การุณยฆาต เนื่องจากอาการป่วยเนื้องอกในสมอง

คุณก๊อป ผู้ซึ่งสมัครเรียนกีต้าร์คนดังกล่าว ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นครั้งสุดท้าย ระบุว่า

Oh! my beloved moon…

Please tell my dad and mom I’m happy now

And there is no need to cry

I’m finally reunited with the universe

Forever where I abide by

หลังจากจบโพสต์นี้ ผมจะรับยาและจากไปอย่างถาวร ที่ผมมาทำการุณยฆาตนี้ เพราะไม่อยากให้ป๊ากับคุณแม่ ต้องมาคอยดูแลผม หากในการผ่าตัดครั้งต่อไป มันทำให้ผมต้องเป็นอัมพาต หรือเจ้าชายนิทรา

ผมรู้สึกมีความสุขมากในตอนนี้ ทั้งกับตัวเองที่จะไม่ต้องเจ็บปวดทรมานอีก และกับป๊าและแม่ที่จะไม่ต้องลำบาก ต้องมาดูแลคนที่นอนเป็นผัก ในเวลาที่ป๊ากับแม่ ควรจะต้องอยู่อย่างสบายกายแล้ว

ลาก่อนครับป๊า

ลาก่อนครับคุณแม่

หนุ่มคนดังกล่าวได้เข้ารับการ การุณยฆาต หรือ การทำให้จากไปอย่างสงบด้วยวิธีทางการแพทย์ ที่ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็น 1 ในประเทศที่ทำการการุณยฆาตได้อย่างถูกกฎหมาย

