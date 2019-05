ช็อก ดาราสาว ฮันจีซอง รถชนบนทางด่วน แท็กซี่เสย-รถตามทับซ้ำดับสลด สุดอาลัย

สุดอาลัยดาราสาวเสียชีวิตกะทันหัน – จากกรณีอุบัติเหตุ รถชนกันบนทางด่วน พบหญิงสาวเสียชีวิต โดย วันที่ 8 พฤษภาคม มีรายงานว่า นักแสดงหญิงวัยประมาณ 28 ปี ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

รถยนต์ 2 คันชนกันบนทางด่วนสายสนามบินนานาชาติอินชอน ทราบชื่อต่อมา คือ ฮันจีซอง โดยอุบัติเหตุเกิดขึ้น ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 6 พฤษภาคม

แหล่งข่าวคนใกล้ชิดนักแสดงสาว เปิดเผยว่า “ฮันจีซองได้จากพวกเราไปหลังจากประสบอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด เธอคือนักแสดงที่ดีและมีความมุ่งมั่นในการแสดง เธอคือนักแสดงที่กำลังมีอนาคตสดใส และต้องมาจากไปอย่างไม่คาดฝัน ครอบครัวของเธอได้จัดพิธีศพของเธอขึ้นด้วยความโศกเศร้าอาลัย”

ขณะที่ ตำรวจ เปิดเผยว่า นักแสดงฮันจีซองได้เปิดไฟฉุกเฉินและจอดรถของเธอไว้ที่เลน 2 บนถนน 3 เลนของทางด่วน เพราะสามีของเธอต้องการเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วน แท็กซี่ที่ขับมาในเลนที่ 3 เห็นสามีของเธอลงจากรถมา ทำให้ต้องเปลี่ยนเลนอย่างกะทันหัน และพุ่งชนฮันจีซอง ซึ่งออกมายืนอยู่นอกรถ ร่างของเธอกระเด็นและตกลงใกล้กับเลนที่ 1 และมีรถ SUV อีกคันขับเข้ามาทับร่างซ้ำอีกครั้ง

ฮันจีซองเดบิวต์ในฐานะสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป B.Dolls เมื่อปี 2010 และภายหลังก็เริ่มอาชีพนักแสดง เธอเคยร่วมงานในซีรีส์เรื่อง Second to Last Love และ Happy Sisters ของช่อง SBS และ ภาพยนตร์เรื่อง One Punch

ที่มา https://news.naver.com , http://popcornfor2.com