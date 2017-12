เจาะประวัติ “ไฮโซแชมป์” ลูกเจ้าของโรงแรม-ธุรกิจเครื่องบิน เผยสะสมรถสปอร์ตหรู

แชมป์ จิรัฏฐ์ เพชรนันทวงศ์ หรือ ไฮโซแชมป์ กลับมาเป็นข่าวอื้ออึงอีกครั้ง เป็นทายาทคนโตของ ดร.วรชาติ เพชรนันทวงศ์ และ คุณแม่อำไพพรรณ พันธุ์คงชื่น มีน้องสาวคือ น้ำหวาน วรพรรณ เพชรนันทวงศ์ หรือที่รู้จักในชื่อ ไฮโซน้ำหวาน ผู้เคยมีเรื่องราวกับดาราสาว หนิง ปณิตา

ครอบครัวหนุ่มแชมป์ทำธุรกิจหลายอย่าง พ่อทำธุรกิจและเป็นจ้าของโรงแรมดังที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยอสังหาริมทรัพย์อีกมากมาย ส่วนแม่เป็นธุรกิจอะไหล่เครื่องบิน

ชายหนุ่มจบปริญญาด้านบริหารธุรกิจจากยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ออฟ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เขียนบรรยายถึงตัวเองในไอจี champ_fabrique ในชื่อ Champ Jirat P. ว่า “I’m just an ordinary guy who loves in aviation, yachts, music & private islands .. definitely a workaholic.” ผมเป็นแค่หนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่รักการบิน เรือยอชต์ เพลง เกาะส่วนตัว และแน่นอนที่สุดคลั่งการทำงาน”

ไฮโซแชมป์เป็นผู้บริหารบริษัท ไซดิคทีฟ อีลีเมนท์ จำกัด ด้วยความที่รักเสียงเพลงและดนตรี จึงทำงานจัดงานคอนเสิร์ตมาแล้วหลายรายการ ส่วนตัวยังสะสมรถยนต์และรถสปอร์ตเกิน 10 คัน

เคยมีลูกชายหนึ่งคนกับ เทย่า นิโคล รองมิสแม็กซิม 2008 แต่เลิกรากัน จากนั้นมาคบหา เจนี่ เจนิลา ปริญา แสนเมือง สาวลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ที่เข้าสู่วงการบันเทิงและเป็นที่รู้จักว่าดาราน้องใหม่ที่หน้าคล้ายชมพู่ อารยา

หญิงสาวคลอดลูกชายที่มีกับไฮโซแชมป์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ตั้งชื่อว่า “น้องแอสตั้น” แชมป์เห่อลูกชายคนนี้มาก ถึงขนาดที่ได้ยกเกาะส่วนตัวที่เกาะมัลดีฟส์ให้เป็นของขวัญ

เคยมีคดีความหมิ่นประมาทกับ ชาย อานันท์ทวีป ชยางกูร ณ อยุธยา เกี่ยวเนื่องมาจากการจัดงานคอนเสิร์ตระดับโลก Sydictive Element Electronic Dance Music ต่อมาในปี 2559 ศาลพิพากษาจำคุก 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา ก่อนญาติยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวสู้คดีต่อ

ภาพจากไอจี champ_fabrique