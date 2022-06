'เคนลี'เปิดใจปมทำร้าย ลั่นผมทำเลวทราม สาวในคลิปแจ้งจับทั้งผู้ชาย-พลเมืองดี

‘เคนลี’เปิดใจ! เผยปมเหตุทำร้าย ลั่นผมทำเลวทราม สาวพลเมืองดีท้อโดนหญิงในคลิปแจ้งจับ ยันมีเจตนาดี แต่ยอมรับประมาทที่ทำให้อีกฝ่ายเสียหาย

จากกรณี มีคลิปว่อนโซเชียล “เคนลี Take Me Out” ทะเลาะ ทำร้ายร่างกายแฟน จากนั้นมีสาวเข้าไปช่วย กลับโดนหาต่อว่า แถมยังปรี่ประชิดตัว พูดจาท้าทาย ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.65 เคนลี Take Me Out ออกรายการโหนกระแส ช่อง 3 ดำเนินรายการโดยพิธีกรดัง หนุ่ม กรรชัย พร้อมเปิดใจถึงเหตุการณ์ทำร้ายสาวคนสนิท ก่อนสาวเพื่อนบ้านมาห้ามและถ่ายคลิปลงเฟซบุ๊ก จากนั้นอีกฝ่ายเตรียมแจ้งความเอาผิดสาวเพื่อนบ้านพลเมืองดี จนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์

เคนลี เปิดใจว่า ปัญหาของเหตุการณ์ทั้งหมดมาจากคำพูดด้อยค่าและเรื่องชู้สาวบางส่วน ทำให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ โดยตนพูดตั้งแต่วันแรกๆ ว่าไม่มีอะไรจะพูด แต่ยอมรับตัวเองผิด โดยรู้ว่ามาออกรายการวันนี้ก็โดนด่า ซึ่งอยากขอโทษพ่อแม่ที่มาออกรายการ เพราะทุกคนห้ามไม่ให้มาออกรายการแล้ว ตอนนี้โทร.ไปขอโทษพ่อฝ่ายหญิงแล้ว พร้อมแจ้งความประสงค์ว่าเกิดอะไรและหาทางแก้ไขปัญหา ยอมรับสิ่งที่ทำลงไปเลวทราม และตัวเองทำผิด แต่ก็พูดกับตัวเองว่าจะกลัวอะไร เพราะตัวเองเป็นคนทำ แต่ก็อยากออกมายอมรับผิดกับการกระทำ โดยยอมรับได้กับการโดนด่า

“วันนี้ถ้าไม่ออกมาก็โดนตำหนิ วันนี้ที่ออกมาขอแค่อย่าไปคุกคามพ่อแม่และครอบครัวของตัวเองที่ไม่เกี่ยวข้อง เพราะพ่อแม่ไม่ได้สอนให้ทำร้ายผู้หญิง พร้อมยืนยันว่าตัวเองผิดเอง ซึ่งคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ และมีวุฒิภาวะไม่พอ โดยแอลกอฮอล์มีส่วนด้วย”

เมื่อถามว่าทำไมถึงแจ้งความคนถ่ายคลิป เคนลีกล่าวว่า อยากขอบคุณผู้หญิงทั้ง 2 คนที่มาห้าม ไม่เช่นนั้นอาจรุนแรงกว่านี้ แต่อยากให้ลบคลิปที่เห็นหน้าผู้หญิง โดยยินยอมให้ลงคลิปที่เห็นหน้าตนเอง ซึ่งการมีภาพหลุดไปในโลกออนไลน์จะเป็นการทำร้ายกันซ้ำอีก โดยสาวเพื่อนสนิทที่ถูกทำร้ายถือเป็นเหยื่อจากการทำร้ายและการนำคลิปไปลงในโลกออนไลน์ด้วย จากนี้ขอกลับไปคิดก่อนว่าจะถอนแจ้งความให้หรือไม่

ลูกตาล สาวพลเมืองดี กล่าวว่า ฝ่ายหญิงที่โดนทำร้ายติดต่อมาอยากให้ลบคลิป เพราะกลัวพ่อแม่ผู้หญิงเห็น แต่ตอนนั้นยืนยันไม่ลบ เพราะควรจะปรับความเข้าใจกันก่อน

เมื่อถามว่าสาวคนสนิทเคนลีจะแจ้งความเอาผิดเคนลีและสาวคนถ่ายคลิป เคนลี กล่าวว่า ตนกับสาวคนสนิทนอกจากเป็นเพื่อนแล้ว ยังเป็นเจ้าหนี้ด้วย เพราะตัวเองมีพื้นหลังไม่ดีมาก่อน โดยสาวคนสนิทเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วย เมื่อวานอีกฝ่ายโทร.มาบอกว่าจะดำเนินคดี เพราะพ่อแม่ไม่ยอมและเป็นการรักษาหน้าครอบครัว โดยตนยินดีมากๆ ที่จะแจ้งความ ไม่มีเหตุผลและคำพูดโต้แย้ง

ลูกตาล กล่าวว่า ไม่ทราบฝ่ายหญิงจะไปแจ้งความ ทำให้รู้สึกท้อ เพราะเรามีเจตนาดีที่จะทำ แต่ตัวเองก็ประมาทที่ทำให้อีกฝ่ายเสียหาย ไม่คิดการช่วยคนจะต้องมาโดนแจ้งความ