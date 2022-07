แพรว แพรววณิชยฐ์ ขอบคุณทุกกำลังใจ ลุ้นมงฯ มิสซูปร้าเนชันแนล 2022 คืนนี้! จากเมืองโนวิซอนช์ ประเทศโปแลนด์ ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้สาวไทย

เรียกว่าเต็มที่ในทุกวัน สำหรับ “แพรว แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง” มิสซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2022 ที่ร่วมกิจกรรมเก็บตัวกับกองประกวดซูปร้าเนชันแนล 2022 ที่ประเทศโปแลนด์ พร้อมอัพเดตเรื่องราวของตนเองในกิจกรรมการเก็บตัวให้คนไทยหายคิดถึงผ่านช่องทางอินสตาแกรมในแต่ละวัน

ก่อนที่สาวงามจากไทยแลนด์จะเดินทางมาถึงรอบตัดสินในวันที่ 15 ก.ค. เวลา 20.00 น. (ตรงกับวันที่ 16 ก.ค. เวลา 01.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ที่เมืองโนวิซอนช์ ประเทศโปแลนด์ มีเหล่าคนดังหลากหลายวงการ อาทิ ดารา นักแสดง นางแบบ นางงาม พร้อมใจกันอัดคลิปวิดีโอส่งกำลังใจให้ แพรว แพรววณิชยฐ์ เต็มที่และสนุกกับการประกวดรอบตัดสิน พร้อมชิงมงฯ สองมาให้คนไทย ทั้งแม่ชม ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต, ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม, คริส หอหวัง, ดีเจอ๋อง เขมรัชต์ สุนทรนนท์, อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม, แอนชีลี สก๊อต-เคมมิส รวมทั้งรุ่นพี่เวทีซูปร้าฯ ไทยแลนด์ นัน นันทวรรณ วรรณจุฑา มิสซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2012 นอกจากนี้ยังมีคนบันเทิงอีกมากมายที่คอยส่งแรงเชียร์ผ่านอินสตราแกรมของแพรว

ในการไลฟ์ระหว่างแต่งตัวก่อนออกไปซ้อมโชว์บนเวทีรอบตัดสิน แพรว แพรววนิชยฐ์ เผยความรู้สึกของการมาประกวดครั้งสุดท้ายในชีวิตว่า “สิ่งที่อยากจะทำให้ดีมากที่สุดในการประกวดนางงามครั้งสุดท้ายของชีวิตคือการจอยให้เต็มที่ ให้แฮปปี้ที่สุด เราโชคดีมากที่เรามาอยู่ที่นี่ คนข้างๆ บรรยากาศ เพื่อนข้างๆ ที่อยู่รอบกาย มวลทุกอย่างส่งให้เรามีความสุขมากจริงๆ เราก็เลยออกไปด้วยความรู้สึกจากข้างในจริงๆ ว่าฉันแฮปปี้ และฉันมาเดินในฐานะมิสไทยแลนด์ และต้องการให้ทุกคนเห็นถึงความสุขของฉัน ความสวยของฉัน ฉันอยากจะเผยกระจายออกไปว่ามันล้นอกมากจะเป็นบ้าอยู่แล้ว สุดท้ายแล้ววันที่ 15 นี้ จะเกิดอะไรขึ้น แพรวจะไม่เสียใจเลย ไม่ว่าแพรวจะได้มงฯ หรือไม่ได้มงฯ แพรวจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบ จะท็อปไหนก็แล้วแต่ ….แต่แพรววางตัวเองไว้ที่จับมือนะ (อมยิ้ม)

แพรวมั่นใจว่า ทุกๆ วันที่แพรวทำ กรรมการเห็น ทุกคนรู้สึกได้ถึงเอนเนอร์จี้ แพรวกระจายความสุขให้เพื่อนทุกคนที่แพรวเห็น ที่แพรวเจอในทุกๆ วัน แพรวดีใจที่เพื่อนเดินมาบอกว่า you are amazing หรือบอกว่า I love you so much เขามองมาที่เราแล้วแบบ..โหทำไมสวยจัง I love your energy จะให้ความรู้สึกแบบนี้ได้ที่ไหน โดยเฉพาะผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันที่เขาเดินเข้ามาหาแล้วมาคุยแบบนี้กับเรา แพรวรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มากกว่ามงกุฎ มากกว่าคำว่าที่หนึ่งไปแล้ว ณ วันนี้ กลายเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต เรามีเพื่อน 70 ประเทศทั่วโลก ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันอยากไปเที่ยวไทยแลนด์ ฉันอยากไปทะเลที่เมืองไทย ฉันอยากไปกรุงเทพฯ รู้สึก complete ในการทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยมากๆ เราได้อะไรกลับไปในชีวิตเยอะมากจริงๆ เป็นอะไรที่หาซื้อไม่ได้แล้วในชีวิต แฮปปี้มากๆ รักทุกคน ขอบคุณมากๆ และขอบคุณสำหรับแรงโหวตด้วยนะจ๊ะ”

ร่วมให้กำลังใจการประกวดรอบตัดสิน “มิส ซูปร้าเนชั่นแนล 2022” ในวันที่ 15 ก.ค. เวลา 20.00 น. (ตรงกับวันที่ 16 ก.ค. เวลา 01.00 น. ตามเวลาประเทศไทย) ที่เมืองโนวิซอนช์ ประเทศโปแลนด์ ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ แพรว แพรววณิชยฐ์ คว้ามงฯ สอง มิส ซูปร้าเนชันแนล กลับสู่ประเทศไทย

ติดตามการประกวดและร่วมเชียร์ผ่านแฟนเพจ Facebook: SupranationalThailand Instagram: supranationalthailand และYoutube: Supranational Thailand