สุดตื้นตัน แพรว แพรววณิชยฐ์ คว้ารองอันดับ 1 มิส ซูปร้าเนชันแนล 2022 ที่ประเทศโปแลนด์ เผยประวัติ อ้อนแฟนๆชาวไทย “ฝากให้ต้อนรับกลับบ้านด้วยนะคะ”

เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 16 ก.ค.2565 ตามเวลาในประเทศไทย กองประกวดมิสซูปราเนชันแนล (Miss Supranational 2022) จัดประกวดรอบตัดสิน ขึ้นที่ เมืองโนวิซอนช์ ประเทศโปแลนด์ โดยมีสาวงามจากประเทศไทย แพรว แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง มิสซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ ประจำปี 2022 ร่วมอวดโฉมในครั้งนี้

กองประกวดฯ เปิดเวทีโดยการแนะนำตัวแต่ละประเทศ จากนั้น ชมเทปการบันทึกภาพในชุดประจำชาติ โดยตัวแทนสาวไทย โชว์ชุดประจำชาติไทย “เทวนารีศรีวิจายา” สื่อถึงดินแดนภาคใต้ของไทยอันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีต ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพุทธศาสนาและอารยธรรมอันเฟื่องฟูจากการสร้างเทวสถานและประติมากรรมรูปหล่อสัมฤทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของไทย ร่วมกับความงามสตรีภาคใต้ของไทยมารังสรรค์เป็นชุดที่งดงาม ออกแบบและตัดเย็บโดย ห้องเสื้อละลานตา คลอง 6

จากนั้น กองประกวดได้เปิดตาสาวงามด้วยชุดว่ายน้ำสีส้มสดใส ซึ่งในระหว่างการประกวดรอบไฟนอล มีการแสดง เพื่อสันติภาพ เพื่อเป็นการเรียกร้องให้สงคราม ยูเครน-รัสเซีย ที่ยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงให้ยุติลง โดยมีเหล่าผู้เข้าประกวดร่วมเป็นกระบอกเสียงในโชว์นี้ด้วย

และเข้าสู่ช่วงที่ทำเอาแฟนๆ นางงามนั่งกันแทบไม่ติด กับการประกาศสาวงามผู้เข้าแข่งขันเข้ารอบ 24 คนแน่นอนว่า แพรว แพรววณิชยฐ์ ก็ผ่านเข้ารอบแบบสบาย ๆ ต่อด้วยการประกาศเข้ารอบ 12 คน สาวงามจากประเทศไทยก็ไม่พลาดเช่นกัน

จากนั้น ได้มาถึงรอบสปีทกับคำว่า “ทำไมคุณถึงคู่ควรจะได้มงกุฎ miss supranational 2022” แพรว แพรววณิชยฐ์ ตอบอย่างมั่นใจตอบว่า “ฉันเชื่อเหลือเกินว่าฉันสามารถเป็นตัวแทนที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สาวๆ และผู้คนทั่วโลกที่มีความฝัน ให้กล้าทำตามคงามฝันของตนเอง ถ้าฉันทำได้ เธอก็ทำได้อย่างแน่นอน อย่า ยอม แพ้”

โดยรอบ FINAL EVENING GOWN แพรว แพรววณิชยฐ์ สวมใส่ชุดราตรีในคอนเซ็ปต์ “The Golden Sunrise อาทิตย์เรืองทอง” ได้รับแรงบันดาลใจจากแสงสีทอง และการไล่เฉดของแสงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นในยามเช้า สอดคล้องกับนามสกุลของแพรว คือ “เรืองทอง” จึงเป็นที่มาของชุดราตรีรอบไฟนอลชุดนี้

ช่วงบนปักด้วยเทคนิคการไล่เฉดสีของคริสตัล 5 เฉดสี ผสมผสานกับคริสตัล เพชรให้เกิดมิติ และเล่นแสงไฟบนเวทีการประกวด กระโปรงด้านล่างเป็นผ้าซิลค์ซาตินสีเหลืองทอง ซึ่งเป็นสีที่แพรวเลือกใส่ ออบแบบโดย คุณเอส พิษณุพงษ์ จันทวน ห้องเสื้อ Privé Couture (พรีเว่ กูตูร์)

วินาทีสำคัญใกล้เข้ามาทุกทีเมื่อพิธีกรประกาศ 5 คนสุดท้าย โดยมีสาวงามจากประเทศไทยตามที่คาดไว้ พร้อมได้รับคำถามจากกองประกวดฯ ว่า “ในโลกยุคปัจจุบันครอบครัวยังมีความสำคัญอยู่ไหม”

แพรว ตอบว่า “แพรวยังมั่นใจว่าบุคคลที่จะเติบโตขึ้นมาดีได้ มันต้องเริ่มมาจากการสร้างรากฐานของครอบครัวที่ดีค่ะ แต่แน่นอนว่าปัจจุบันนี้ยังมีหลายครอบครัวที่เขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นตัวเด็กเอง ยังคงต้องเป็นคนที่เรียนรู้ทักษะการอยู่ในสังคมให้ได้ด้วยตัวเอง” โดยการตอบคำถามนั้น มี “ต้นกล้า นิปุณ แก้วเรือน” มิสเตอร์ ซูปร้าเนชั่นแนล ไทยแลนด์ เข้าไปเป็นล่ามตอบคำถามให้สาวงามจากประเทศไทย

จากนั้น ช่วงเวลาสำคัญได้มาถึง พิธีกรได้ประกาศตำแหน่ง โดยผู้คว้ามงกุฎ “มิส ซูปร้าเนชั่นแนล 2022” ได้แก่ สาวงามจากแอฟริกาใต้ “ลาเลลา มิสวอเน” และสาวงามจากไทย “แพรว – แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง” คว้ารองอับ 1 ไปอย่างน่าประทับใจ ส่วนรองอันดับ 2 ได้แก่ ประเทศเวียดนาม รองอันดับ 3 ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย และรองอันดับ 4 ได้แก่ ประเทศเวเนซูเอล่า

แพรว แพรววณิชยฐ์ กล่าวอย่างอารมณ์ดีหลังเสร็จสิ้นการประกวดว่า “แพรวนะคะ รองอันดับ 1 มิส ซูปร้าเนชั่นแนล 2022 แพรวขอขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทุกคนที่คอยส่งแรงเชียร์ใจมาตลอดตั้งแต่ประกวดในประเทศ วันนี้ทำสำเร็จแล้ว หวังว่าทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกัน หากกลับประเทศไทย ขอฝากให้ต้อนรับกลับบ้านด้วยนะคะ แล้วเจอกันค่ะ”

สำหรับ รางวัลพิเศษต่างๆ ได้แก่

Miss photogenic is India

Miss congeniality is Canada

Best national costume is Peru

Miss talent is Philippines

Miss top model is Czech republic

Miss supranational Asia is India

Miss supranational America is Colombia

Miss supranational Africa is Mauritius

Miss supranational Caribbean is Jamaica

Miss supranational Europe is Poland

Supra chat Vietnam , Indonesia

ติดตามและร่วมเป็นกำลังใจให้ แพรว แพรววณิชยฐ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ รองอันดับ 1 มิส ซูปร้าเนชั่นแนล 2022 ผ่านทางแฟนเพจ Facebook: SupranationalThailand Instagram: supranationalthailand และYoutube: Supranational Thailand

สำหรับ แพรว แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง อายุ 29 ปี ส่วนสูง 172 เซนติเมตร สาวใต้ตาคมจาก จ.ชุมพร เคยประกวดมาหลายเวที คว้าตำแหน่ง รองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018, รองอันดับ 1 นางสาวถิ่นไทยงาม 2561 และ รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 แพรวให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าการประกวดมิสซูปร้าเนชันแนล 2022 นี้ จะเป็นการประกวดนางงามครั้งสุดท้ายของเธอ ในรอบชุดประจำชาติ แพรวสวมชุด “เทวนารีศรีวิจายา” อวดความสวยงามอลังการของชุดไทยได้อย่างสง่างาม