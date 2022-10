ดร.อานนท์ ซัด’หมอริท’ พูดไม่ถูก ปมโตโน่ว่ายน้ำรับบริจาค ชี้อุปกรณ์การแพทย์ดีๆ ทุ่นแรงหมอและพยาบาลไปได้เยอะ แซะอย่ามัวแต่รักษาสิว

เสร็จสิ้นไปแล้วภารกิจ One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ของนักร้องหนุ่ม โตโน่ ภาคิน ท่ามกลางคนแห่ร่วมบริจาคล้นหลามหลายสิบล้านและยังมีดราม่าอย่างต่อเนื่อง เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลากหลายนั้น

ต่อมาหมอริท เดอะสตาร์ หรือหมอริท เรืองฤทธิ์ รุ่นน้องเพื่อนสนิท ทวีตข้อความยาวผ่านทวิตเตอร์เมื่อกลางดึกถึง โตโน่ สรุปว่า ยินดีด้วยกับการ #ว่ายน้ำข้ามโขง ของพี่ #โตโน่ภาคิน ในวันนี้นะครับ ที่ปลอดภัย และได้รับเงินบริจาคจำนวนมาก อย่างแรกต้องขอขอบคุณในน้ำใจและความเสียสละของพี่ที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์ คนที่พร้อมจะเสียสละเพื่อคนอื่นแบบพี่ ไม่ได้หาได้ง่ายเลย นับถือใจจริงๆ

ในบทสัมภาษณ์มีหลายครั้งที่พี่พูดว่า ที่พี่มาว่ายน้ำครั้งนี้ เพราะหมอและพยาบาลเค้าเหนื่อยกว่า เสี่ยงกว่า เลยอยากขออนุญาตฝากมุมมองไว้ซักนิดครับ เผื่อพี่อาจจะลืมมองเหตุผลพวกนี้นะครับ (ไหนๆคนก็สนใจโครงการพี่เยอะแล้ว) ต่อให้พี่ว่ายน้ำข้ามโขงเป็น 10 รอบ ได้เงินบริจาคมากว่า 1,000 ล้าน หมอ พยาบาล เค้าก็เหนื่อยเท่าเดิมครับ ขอยกตัวอย่างในฝั่งของหมอนะครับ ระบบสุขภาพของประเทศไทยคือ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า แปลว่า คนไทยจะป่วยยังไง ก็มีการรักษารองรับ

ล่าสุดศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์เฟซบุ๊กถึงหมอริทว่า

หมอริท พูดไม่ถูกต้องนะครับ สมัยผมอยู่ที่ขอนแก่น รพศ.ขอนแก่น ขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจอย่างหนัก พยาบาลต้องใช้ลูกยางยักษ์ปั๊มหายใจช่วยคนไข้ บีบลูกยางกันไปหยุดไม่ได้เลยเป็นวันๆ ถ้ามีเครื่องช่วยหายใจดีๆ พยาบาล หมอ เหนื่อยน้อยลงแน่นอน อย่างโควิดระบาดหนักๆ ก็ขาดเครื่องช่วยหายใจ แต่พระเจ้าอยู่หัวท่านพระราชทานลงมาให้มากมาย จนเพียงพอและผ่านพ้นไปได้

ครอบครัวผมเคยบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้ รพศ.ขอนแก่นไป 1 เครื่องเมื่อ 10 ปีก่อนครับ อุปกรณ์การแพทย์ดีๆ ทุ่นแรงหมอและพยาบาลไปได้เยอะนะครับหมอริท มันมีอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ และทุ่นแรงหมอพยาบาลไปได้มากมายครับ อย่ามัวแต่ฉีดสเตียรอยด์รักษาสิวครับน้อง