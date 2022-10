กดหัวใจลั่นโลกออนไลน์ หมอของขวัญ เซย์เยส คนรักคุกเข่าขอแต่งงาน โชว์แหวนหมั้นสุดวาว ปังสนั่นสะท้าน คนแห่แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

วันที่ 31 ต.ค.2565 หมอของขวัญ หรือพ.ญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ แพทย์ผิวหนังโพสต์เฟซบุ๊กประกาศแต่งงาน สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมาก มีคนเข้ามาแสดงความยินดีอย่างคึกคัก

ทางหมอของขวัญได้โพสต์ข้อความว่า I definitely say YES #อยากจะเซย์เยสสักเจ็ดครั้ง #KateOu2gether พร้อมลงภาพคนรักคุกเข่าขอแต่งงาน โดยเจ้าตัวได้เผยภาพแหวนแต่งงานสุดปัง

ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวคนเข้ามากดหัวใจ แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก พร้อมแสดงความคิดเห็น ดีใจที่ได้เห็นโพสต์นี้ สร้างกระแสฮือฮาลั่นโลกอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างยิ่ง