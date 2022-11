ตัวตึงพระราม 7 เอาจริง! ‘เต้’ ซ้อมว่ายข้ามคลองตัวเปล่า ก่อนลงเจ้าพระยา 8 พ.ย. วันลอยกระทง เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชนทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม

หลังจากเสร็จสิ้นไปแล้วภารกิจ One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ ของนักร้องหนุ่ม โตโน่ ภาคิน ท่ามกลางคนแห่ร่วมบริจาคล้นหลามหลายสิบล้านและยังมีดราม่าอย่างต่อเนื่อง เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลากหลายนั้น

ต่อมานายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า #ว่ายข้ามเจ้าพระยา #ช่วยน้ำท่วม #ส.ส.เต้007 #ONE MAN ON CHAOPHRAYA RIVER

“ผมฐานะส.ส. เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ทนเห็นพี่น้องประชาชนในหลายจังหวัด เดือดร้อนกว่าหลายล้านคน อดข้าว-อดน้ำ-เดือดร้อนทุกอย่าง เขาจะไม่ไหวกันแล้ว ผมจึงตัดสินใจจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา กทม. ด้วยหัวใจ ด้วยตัวเปล่า กางเกงในว่ายน้ำตัวเดียว ไป-กลับ ในวันที่ 8 พ.ย.65 วันลอยกระทง เพื่อหารายได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม เนื่องจากเงินรัฐบาลมีงบประมาณจำกัดไม่เพียงพอดูแลประชาชน เงินรายได้ทั้งหมดมอบให้ รัฐบาล-ผู้ว่าราชการจังหวัด ไปซื้อข้าว-น้ำ-สิ่งของจำเป็นให้ประชาชนน้ำท่วมขังนาน-ขังไม่นาน”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงที่ผ่านมานายมงคลกิตติ์ ได้ซ้อมว่ายน้ำในสระ เพื่อเตรียมความพร้อมและเตรียมร่างกายสำหรับว่ายน้ำในภารกิจนี้

ล่าสุดช่วงเย็นวันที่ 2 พ.ย.65 นายมงคลกิตติ์ โพสต์คลิปในเพจ มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เป็นภาพขณะซ้อมว่ายน้ำภายในคลองอ้อมนนท์ แบบตัวเปล่ามีเพียงกางเกงว่ายน้ำเท่านั้นในการซ้อมว่ายครั้งนี้ โดยเป็นการซ้อมก่อนลงว่ายจริงในแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่ 8 พ.ย.นี้ ในเทศกาลลอยกระทง