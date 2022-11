เปิดที่มาตำนาน ประโยคไวรัล ‘hello welcome’ แบบ 18+ ตำนานเมืองพัทยา ที่ดังมาถึงปัจจุบัน ไม่มีใครล้มล้างได้ หลังกลับมาฮิตอีกครั้ง

ภาพ ป้ายต้อนรับแขกที่มาร่วมในงานประชุม APEC 2022 กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมาก หลังพบว่ามีการใช้คำสะกดผิดเขียนคำว่า Welcom ผิด ซึ่งจริงๆต้องเขียนว่า Welcome ที่แปลว่า ยินดีต้อนรับ ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรอบคอบของหน่วยงานรัฐเป็นอย่างมาก

แต่นอกจากการวิพากษ์วิจารณ์ที่เขียนผิดแล้วนั้น ยังทำให้มีคนแซวไปถึงประโยคในตำนานอย่าง “Hello welcome have room” ที่ประโยคเต็มๆนั้น 18+ และเป็นไวรัลมาถึงปัจจุบัน

ซึ่งวันนี้ข่าวสดจะมาเปิดที่มาของประโยคในตำนาน มาจากผู้ใช้ยูทูบที่ได้โพสต์คลิปของสาวไทยคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษ โดยมีข้อความระบุว่า “เมื่อมีฝรั่งหล่อมาทักกู” ซึ่งข้อความที่หญิงคนดังกล่าวพูดค่อนข้างเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการมีเซ็กซ์ ทำให้คาดเดาได้ว่าเธออาจจะประกอบอาชีพ Sex Worker นั่นเอง

โดยเธอพูดว่า “Hello welcome have room have condom have KY good take care do everything f*ck a*s f*ck p*ssy suck ya d*ck lick ya ball lick ya a*s suck long way good job bl*w j*b h*nd j*b foot job p*ssy j*b a*s job f*ck my a*s c*min my mouth f*ck my mouth c*min my a*s f*ck my a*s c*min my face lookin my eyes thank you welcome muah”

แปลเป็นอะไรก็คงต้องขอให้หากันเอาเอง ที่แน่ๆ 18+ อย่างไรก็ตามมันก็กลายเป็นไวรัลอย่างถล่มทลาย จนได้รับการขนานนามจากชาวเน็ตว่า เธอคือตำนานแห่งเมืองพัทยาเลยทีเดียว