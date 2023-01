3วันสุดท้าย! สำนักพิมพ์มติชน จัดโปรโมชั่นฉลอง โอกาสที่หนังสือพิมพ์มติชนก้าวสู่ปีที่ 46 ลดราคาหนังสือ 40% ถึง 13 ม.ค.นี้ ช้อปออนไลน์ได้ทันที

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.66 ในโอกาสที่หนังสือพิมพ์มติชนก้าวสู่ปีที่ 46 สำนักพิมพ์มติชน มอบของขวัญให้นักอ่านด้วย โปรโมชั่นลด 40% จนถึงวันที่ 13 ม.ค.66 สามารถคลิกที่นี่ : www.matichonbook.com แล้วเข้าไปเลือกซื้อได้เลย ซึ่งหนังสือที่ลดราคามีหลากหลายแนว ทั้งแนวประวัตศาสตร์ การเมือง มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา ฯลฯ

สำหรับหนังสือของสำนักพิมพ์มติชนที่จำหน่ายลดราคาพิเศษนั้น เหมาะสำหรับห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ จัดเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน และอื่น ๆ

สำนักพิมพ์มติชนได้จัดหนังสือส่วนใหญ่เข้าร่วมรายการนี้

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีหนังสืออีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ร่วมรายการ อาทิ Queen of the World / โบราณคดีกรุงธนบุรี / เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ สร้างสรรค์อยุธยา ราชอาณาจักรสยาม / ข้างขึ้นข้างแรม (เล่มเดี่ยว) / MORE เศรษฐกิจโลกหมื่นปี / ย้อนรอยโฮ่ง ตามรอยเหมียว / เทพเจ้าจีน ในกรุงเทพฯ / Laziness Does Not Exist ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ / รสไทย(ไม่)แท้ / Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่ / รัฐสยดสยอง / The Colour Code รหัสนัยแห่งสี เป็นต้น