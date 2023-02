เกรต้าโปรโมตหนังสือ The Climate Book ชวนตระหนักรู้สิ่งแวดล้อม วางขายสหรัฐอเมริกา-แคนาดา เจอทัวร์ลง! บอกรักโลกแต่ทำไมตัดต้นไม้มาทำกระดาษหนังสือ

กลายเป็นประเด็นเดือดโซเชียลอีกแล้ว เมื่อ เกรต้า ธีนเบิร์ก (Greta Thunberg) ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ นักเคลื่อนไหวเยาวชนที่สร้างความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งเธอเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในวัยเพียง 15 ปีเท่านั้น

โดยในปี 2018 เธอเริ่มต้นการประท้วงที่โรงเรียนของเธอในสวีเดน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอ และสื่อได้เผยแพร่เรื่องราวของเธอไปทั่วโลก ในที่สุดเราจึงได้รู้จักเธอในฐานะนักเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมเยาวชนผู้เรียกร้องเพื่อโลก

ซึ่งเมื่อปลายปี 2022 เกรต้าได้ปล่อยหนังสือที่ชวนทุกคนมาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก The Climate Book ซึ่งวางจำหน่ายในหลายประเทศ จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือ เธอต้องการใช้พื้นที่ของเธอแบ่งปันความจริงของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และสื่อสารภาพรวมว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเราทุกคนควรทำอย่างไรเพื่อโลกของเรา

โดยหนังสือเล่มนี้มีผู้ร่วมให้ข้อมูลกว่า 100 ราย ทั้งผู้เชี่ยวชาญ นักเคลื่อนไหว และนักเขียน เป็นการเน้นให้เห็นแง่มุมต่างๆ ของวิกฤตที่เราเผชิญ และถือเป็นการรวมตัวที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้เป็นโลกที่น่าอยู่มากขึ้น ซึ่งเธอไม่รับรายได้ใดๆจากหนังสือเล่มนี้ โดยรายได้และลิขสิทธิ์ของหนังสือเล่มนี้เป็นของมูลนิธิ Greta Thunberg ดังนั้นค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดจะส่งไปที่การกุศล

I’m so pleased to share that The Climate Book is now available in the USA and Canada! I have gathered the wisdom of over one hundred contributors to highlight the many different crises we face and equip us with the knowledge we need to avoid a climate disaster. 1/2 pic.twitter.com/z2AD32Oac1

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 14, 2023