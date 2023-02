เครื่อง AIRBUS 340-500 ของทอ. ถึงสนามบินอังการาในตุรกีแล้ว เมื่อเช้านี้ ส่งมอบสิ่งของพระราชทานช่วยแผ่นดินไหว รับคนไทยกลับมาตุภูมิ

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.66 น.อ.อนุรักษ์ รมณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและอพยพคนไทยจากเหตุแผ่นดินไหว ณ สาธารณรัฐตุรกี (ส่วนของกองทัพอากาศ) และคณะ เดินทางถึงสนามบินอังการา สาธารณรัฐตุรกี แล้ว ด้วยเครื่องบิน AIRBUS 340-500 ของกองทัพอากาศ เที่ยวบินที่ RTAF 230 เมื่อเช้าวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 05.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 09.20 น. ตามเวลาประเทศไทย

โดยมี นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา และ นายจุมา โอรุลลุโอก์ลู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สาธารณรัฐตุรกี (Mr.Cuma Orulluoglu Ankara Treasurer, Ministry of Treasury and Finance of the Republic of Türkiye) ให้การต้อนรับ

และประสานการปฏิบัติในการนำส่งสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีที่ประสบเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ ด้วยเที่ยวบินของกองทัพอากาศ

ทั้งนี้ ได้รับการยืนยันว่า มีคนไทยในสาธารณรัฐตุรกี เดินทางกลับมาพร้อมเที่ยวบินดังกล่าว จำนวน 36 คน และลำเลียงร่างผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ร่าง โดยจะเดินทางถึงประเทศไทย ในคืนนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566) เวลาประมาณ 21.30 น. ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง