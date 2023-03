สุดสยอง! เจ้าหน้าที่ป่าไม้โพสต์คลิป งูจงอางยืนได้ ชูคอสูงผงาดเกือบเท่าต้นไม้ แถมมองตาคนได้ เพราะสามารถยกตัวสูงขึ้นจากพื้นได้ถึงหนึ่งในสาม

งูเป็นหนึ่งในสัตว์เลื้อยคลานที่อันตรายและน่ากลัวที่สุดในโลก ความสามารถเฉพาะตัวและน่าทึ่งยิ่งเพิ่มความน่ากลัวมากกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม งูจงอางเป็นสัตว์ขี้อายที่หลบเลี่ยงบริเวณที่มนุษย์อาศัยอยู่ เมื่อมีการถางป่าสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมมากขึ้นก็เกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์เช่นกัน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักข่าวอินเดียรายงาน เรื่องราวสุดพิศวง งูจงอางตัวยาวชูคอสูงผงาดราวกับเสาไฟ โดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ของอินเดีย (IFS) ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการแบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ป่าที่น่าสนใจผ่านทางทวิตเตอร์ได้โพสต์วิดีโอที่น่ากลัวของงูจงอาง ทำชาวเน็ตตะลึง

ระบุว่า “งูจงอางสามารถยืนขึ้น และมองตาคนที่โตเต็มวัยได้อย่างแท้จริง เมื่อเผชิญหน้ากัน งูจงอางสามารถยกตัวของมันขึ้นจากพื้นได้ถึงหนึ่งในสาม” โดยในภาพวิดีโอแสดงในเห็นงูจงอางขนาดใหญ่ยกลำตัวขึ้น ในท่าตั้งตรง แผ่แม่เบี้ยออกอยู่บนเนินโคลน หางของมันทอดยาวไปบนพื้นขณะที่มันเพ่งไปที่จุดหนึ่ง

นับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ล้นหลาม “วิดีโอของงูจงอางยักษ์ตัวนี้ที่ยืนสูงเท่ามนุษย์ พิสูจน์ให้เห็นถึงอันตรายของการเผชิญหน้ากับสัตว์เลื้อยคลาน ตามที่เจ้าหน้าที่ #IFS Susanta Nanda แบ่งปัน ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คนๆ หนึ่งหนาวสั่นได้” , “งูมีเสน่ห์อยู่เสมอ เจ้านี่ถึงกับอ้าปากค้างเลย!” , “สั่นสะท้านไปถึงสันหลัง” , “‘นั่นจะทำให้ฉันตกใจ จนตั้งคำถามว่างูสูงเท่าฉันเลยเหรอ”

ตาม National Geographic งูจงอาง เป็นหนึ่งในงูที่มีพิษมากที่สุดในโลก และเป็นหนึ่งในงูพิษที่ยาวที่สุดด้วย งูจงอางที่โตเต็มวัยจะมีความยาวได้ 10 ถึง 12 ฟุต และหนักได้ถึง 20 ปอนด์ (9 กก.) งูจงอางสามารถ “ยืน” และมองตาคนได้ ซึ่งปริมาณของพิษต่อระบบประสาทในการกัดเพียงครั้งเดียว เพียงพอที่จะฆ่าคนได้ 20 คน

The king cobra can literally “stand up” and look at a full-grown person in the eye. When confronted, they can lift up to a third of its body off the ground. pic.twitter.com/g93Iw2WzRo

— Susanta Nanda (@susantananda3) February 27, 2023